Все больше электрокаров в Норвегии

Норвегия стала первой в мире страной, где в прошлом году электромобили заняли более половины рынка новых машин. По данным норвежской Службы информации дорожного движения, 54,3% купленных транспортных средств были электромобилями или гибридами, при этом по итогам декабря показатель достиг максимума и составил 66,7%.

Самые популярные модели произведены компаниями Audi, Tesla, Volkswagen и Nissan. Продажи растут благодаря правительственным субсидиям и льготному налогообложению. В Норвегии, крупнейшем производителе нефти в Западной Европе, гидроэлектростанции служат основным источником энергии. Страна планирует до 2025 года стать мировым лидером в сфере экологичных видов транспорта, отказавшись от продажи новых автомобилей на бензине и дизеле.