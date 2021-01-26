Сторонник санкций и битломан: утверждение Блинкена госсекретарем в Сенате

Сторонник санкций и битломан: утверждение Блинкена госсекретарем в СенатеКомментарии
Во вторник Сенат рассмотрит кандидатуру дипломата Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. Накануне Комитет по иностранным делам рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его на должность. "За" проголосовали 15 членов, "против" - три (все республиканцы).
Блинкен - давнее доверенное лицо нынешнего президента США. В 2000-ных он был коллегой Джо Байдена по Комитету Сената по международным отношениям, а также по администрации Барака Обамы, в частности занимал должность советника по нацбезопасности вице-президента Байдена.
Будущий дипломат родился в 1962 году. Его прадед - еврейский писател Меер Блинкен, уроженец Переяславаля, отец служил в ВВС во время Второй мировой войны, а позже стал послом США в Венгрии. Его отчим, Самуэль Пизар, переживший Холокост эмигрант из Польши. Сам Энтони учился в Гарварде, получил ученую степень по юриспруденции в Колумбийском университете. В 1980-х вместе с отцом работал в избирательном штабе кандидата в президенты от демократов Майкла Дукакиса. В 1990-х писал тексты по внешнеполитической тематике для Билла Клинтона, а в совете национальной безопасности курировал вопросы отношений с Европой. При следующем президенте-демократе Обаме дослужился до должности заместителя госсекретаря. В 2014-м активно выступал за введение санкций против РФ.
Ранее в ходе слушаний в Сенате, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Блинкен пообещал "возродить международные альянсы Вашингтона для противостояния "угрозам, исходящим от России и Ирана" и убедить Евросоюз остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Он выступает за расширение НАТО, в частности, за счет присоединения к блоку Грузии, и за помощь Украине, среди прочего - оружием, ради противостояния "агрессии со стороны России в том, что касается попытки аннексии Крыма и, конечно же, ситуации в Донбассе, на востоке Украины". Дипломат осуждает Турцию, союзницу по Североатлантическому альянсу, за покупку российских зенитных ракетных систем С-400 и призывает к дополнительным санкциям против Анкары. Кандидат в госсекретари настаивает на принятии более "эффективных мер для усиления давления" на Венесуэлу и Северную Корею.
Блинкен также высказался по поводу последних событий в России в связи с арестом Алексея Навального, которого назвал "голосом миллионов россиян": "Мы осуждаем попытку заставить замолчать этот голос, заставив замолчать самого Навального". По его словам, отношения с Россией будут одним из приоритетных направлений внешней политики в случае утверждения его на пост госсекретаря. Для этого ему нужно заручиться поддержкой простого большинства в Сенате.
В свободное время кандидат играет на гитаре. Его страницу на Spotify ежемесячно посещают 2,5 тыс. слушателей. Его любимая группа - Beatles.