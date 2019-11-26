Турция испытывает С-400

Турция начала испытания зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" — несмотря на давление со стороны США.

Для проверки работы систем в воздух подняты несколько боевых самолетов, включая истребители F-16. В рамках проекта тестирования комплексов ПВО российского производства истребители турецких ВВС осуществляют полёты, в том числе и на малых высотах. Частично маршрут таких полётов проходит непосредственно над столицей страны – Анкарой.

Поставки С-400 турецкой армии начались в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot.

В случае отказа США грозились задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара на уступки не пошла.

Как сообщил генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев, в следующем году может быть заключен новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекса С-400.