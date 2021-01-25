Европейское рыболовство страдает от последствий "брексита"

Рыболовецкий флот Бельгии обеспечивает работой 400 моряков. Сейчас они напряжённо ждут новостей из Брюсселя, где определяется квота нескольких стран ЕС на добычу даров моря в водах Великобритании после её выхода из ЕС. Заключённое в последние дни прошлого года торговое соглашение с Лондоном охватывает менее 25% рыбы, которая будет поймана в следующие 5 лет.

"Мы привыкли выгружать наш улов в британских портах, а затем ​​перевозить его на бельгийские аукционы для продажи, но теперь из-за бюрократии это уже невозможно организовать, - сказал директор бельгийской ассоциация рыбаков Эмьел Броукерт. – Уже в январе мы выходим на промысел в те британские и европейские воды, в которые мы обычно плаваем в более позднее время года. Мы делаем это сейчас, потому что мы не хотим рисковать, застряв с нашей свежей рыбой в Соединённом Королевстве".

Теперь улов подвергается досмотру и оформлению. Англичане тоже жалуются на то, что часть их рыбы портится, не доставленная ​​вовремя на европейские рынки.

"Мелкие покупатели объединяются в группу с одинаковым видом рыбы, их партии учитываются по отдельности, и с этим связано огромное количество бумажных документов, - сказал британский представитель Барри Деас. – Регулирование продажи и экспорта в Европейский Союз – эта одна из сложнейших проблем. Мы потеряли возможность быстрых обменов между группами товаров и неиспользованными квотами. В результате для некоторых групп квоты будет меньше в 2021 году, чем в 2020 году".

После «брексита» 11 стран-членов Евросоюза потеряли многие из своих прав на рыболовство в британских водах. Бельгия может лишиться 43% от общей стоимости своей добычи. Также сильно пострадали Ирландия, Дания, Нидерланды.

В первом квартале этого года пока действуют временные лицензии на промысел в британских зонах Северного моря. В понедельник в Евросоюзе начались переговоры на министерском уровне о точных квотах на вылов рыбы на 2021 год, которые могут продлиться до лета. Также будет обсуждаться финансовая помощь трудящимся отрасли.

"Необходимо найти баланс между сохранением запасов и благополучием рыбацких сообществ, - сказал министр морского хозяйства Португалии Рикарду Серрау Сантуш. – Вероятно, придётся использовать бюджетный резерв, чтобы смягчить последствия «брексита» для рыболовства в открытом море и на прибрежных фермах. Нужно понимать, что оказание такой поддержки и решение проблем отрасли сильно затруднены пандемией коронавируса".

В бюджете Евросоюза предусмотрено выделение не менее 5 млрд евро на помощь 180 тыс рыбаков. Часть из них смогут адаптироваться к новой обстановке, а другим придётся сменить профессию или навсегда уйти с работы.