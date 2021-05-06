Противостояние у Джерси

Около сотни французских рыболовных судов при были в воды у британского острова Джерси, расположенного в 22 км от Франции. Они собираются блокировать своих британских коллег, чтобы те не смогли выгрузить улов в порту.

Ранее Франция обвинила Великобританию в введении незаконных ограничений на вылов рыбы. В Париже пригрозили отключить подачу электроэнергии на Джерси.

Лондон в ответ выслал в тот район два сторожевых корабля. Во французском правительстве заявили, что "не впечатлились" этим фактом и отправили туда же два своих сторожевика.

Вивиан Лунела, представитель Еврокомиссии:

"Мы продолжаем дискуссии с Великобританией. Мы призываем к спокойствию. Мы делам всё то, что предусмотрено в соглашении, а также учитываем интересы наших рыбаков".

Отношения между Лондоном и Брюсселем после "брексита" регулируются договором о торгово-экономическом партнёрстве, и в Париже заявили, что британцы этот договор нарушили, введя дополнительные технические ограничения на ловлю в районе Нормандских островов.