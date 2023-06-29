Венесуэла: в море выходят женщины

Когда-то женщины в венесуэльских карибских прибрежных общинах занимались приготовлением пищи или уборкой в ​​общежитиях, пансионах и столовых, а теперь наряду с мужчинами ежедневно вылавливают тысячи килограммов рыбы.

В общинах Чорони и Чуао десятки людей ежедневно рыбачат на лодках, плывущих вдоль берега, чтобы прокормить свои семьи. Большинство из тех, кто этим занимается - мужчины всех возрастов.

Но теперь и женщины всё чаще присоединяются к ним, освоив новую профессию после потери работы во время экономического кризиса в Венесуэле. Эта тяжёлая работа приносит около 8 долларов после 12-часовой смены.

Это лишь небольшая часть от 390 долларов, необходимых венесуэльской семье для пополнения потребительской корзины, но это больше, чем минимальная заработнгая плата в размере 5 долларов за день.

Каролина Чавес начала рыбачить в 11 лет, потому что ей нужно было прокормить семью, а потом перешла на полную ставку из-за отсутствия работы в этом районе.

Два года назад она чуть не потеряла левую руку, когда она запуталась в веревке, когда вместе с другими рыбаками пыталась поднять тяжелую сеть. Пока она пыталась высвободить руку, веревка отрезала ей половину среднего пальца.

Впрочем, прожить за счет одной лишь рыбалки практически невозможно. Одни женщины также чистят и перерабатывают рыбу, другие находят дополнительный заработок в других местах.