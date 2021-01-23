Байден повышает МРОТ в 2 раза

Президент США Джо Байден подписал указы о финансовой поддержке населения в условиях пандемии. Он повысил минимальный размер оплаты труда для федеральных служащих до 15 долларов в час — более чем в два раза выше прежнего показателя. Кроме того он поручил предоставить экстренную помощь работающим семьям, пострадавшим из-за кризиса:

«У нас есть инструменты, чтобы справиться с этим. У нас есть средства, чтобы взять вирус под контроль и вернуть экономику в нормальное русло. У нас есть механизмы помощи людям. Давайте немедленно задействуем все эти инструменты.

Кризис только усугубляется, — ситуация не становится лучше. Вчера мы узнали, что ещё 900 тысяч американцев подали заявку на пособия по безработице. 900 тысяч! Они присоединились к миллионам американцев, которые не по своей вине лишены достоинства и уважения, которые дают работа и зарплата».

Большую часть антикризисной программы Байдена должен будет рассмотреть Конгресс. Насколько широка поддержка экономических планов нового президента, как ожидается, покажет голосование в Сенате по кандидатуре Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. В пятницу финансовый комитет единогласно рекомендовал утвердить её назначение.