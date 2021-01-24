"Нулевой" пациент: год назад во Франции был выявлен первый случай заражения корнавирусом

24 января 2020 года навсегда останется в памяти врача Дени Малви. В этот день, только что вернувшийся из Ухани француз китайского происхождения, сдал положительный тест на коронавирус, и стал первым в Европе пациентом с COVID-19. Профессор Малви, специалист по инфекционным заболеваниям университетской больницы Бордо, мгновенно осознал опасность надвигающейся эпидемии.

Дени Малви, завотделением инфекционных заболеваний, больница университета Бордо: "Ведение первых больных безусловно, требовало от нас максималистского подхода буквально во всем. Так же необходимо было выставить охрану перед их палатами, потому что кругом было много посторонних людей, которые интересовались происходящим".

На сегодняшний день ясно одно: пока мы далеки от того, чтобы одержать победу над коронавирусом. Ежедневно в Европе все еще заражаются десятки тысяч человек. Но Дени Малви настроен оптимистично. Он утверждает, что видит свет в конце туннеля и говорит о том, что можно сделать для улучшения эпидемической ситуации.

Дени Малви, завотделением инфекционных заболеваний, больница университета Бордо: "Я думаю, нам нужно интенсивнее работать над тремя вещами. Речь идет о тестировании, отслеживании контактов заболевших и мерах изоляции. Но мы делаем это недостаточно хорошо. Тестирование, а тестов у нас много и мы их проводим, является лишь часть общей стратегии".

Вакцину профессор Малви считает необходимым, но недостаточным инструментом для борьбы с пандемией и подчеркивает важность барьерных мер: ношения масок и дистанцирования. Инфекционист не исключает третьей волны пандемии. Малви предполагает, что она может начаться в марте и призывает подготовить к возможному скачку числа заражений систему здравоохранения. Если этого не случиться, тем лучше, говорит профессор, но, если беда придет, мы будем готовы.