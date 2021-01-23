Акции в поддержку Алексея Навального: массовые задержания в Москве. Онлайн-трансляция

Акции в поддержку Алексея Навального: массовые задержания в Москве. Онлайн-трансляцияКомментарии
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В более чем 60 российских городах проходят протестные акции в поддержку Алексея Навального. После возвращения политика в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления, его задержали и отправили в СИЗО на 30 суток. Его соратники опубликовали расследование о "дворце Путина" под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей. 23 января сторонники Навального запланировали масштабные несанкционированные акции протеста по всей стране.
Главное на настоящий момент:
- Более 1000 человек задержаны на акциях в поддержку Навального в России.
- Ряд манифестаций запланированы и за рубежом, в частности, в Берлине, Лондоне, Париже, Амстердаме, Варшаве, Тель-Авиве, Вашингтоне.
- Среди задержанных - Любовь Соболь, юрист Фонда борьбы с коррупцией (НКО, выполняющее функции иноагента), и Юля Навальная, супруга политика.