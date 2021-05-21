Московские власти недовольны ходом вакцинации

Московские власти признали неудовлетворительными темпы вакцинации от коронавируса. В ходе встречи с активистами мэр Сергей Собянин назвал «удивительной» ситуацию с прививочной кампанией. Выдержки из выступления опубликованы в официальном блоге мэра.

Градоначальник обратил внимание на то, что российская столица стала первым в мире мегаполисом, который начала массовую вакцинацию, причём привиться можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и парках. Тем не менее, по данным мэрии, в Москве от коронавируса привиты лишь 1,3 млн человек — это чуть более 10% населения.

Мы начинаем массовую вакцинацию, и что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом другом европейском городе, причём иногда даже в разы. И это удивительно! Если бы у нас всё закончилось, то и Бог с ним. Но мы же продолжаем болеть! Сергей Собянин мэр Москвы

Сергей Собянин добавил, что пандемия не закончилась, люди продолжают болеть, но при этом не хотят прививаться, хотя в Москве прививка делается абсолютно бесплатно, а пенсионерам столичные власти приплачивают "1 тысячу рублей".

В Париже, по официальным сведениям, как минимум одну дозу вакцины получили более 780 тыс. — это треть населения, полностью привиты ок. 16 %. В Лондоне 55 % жителей получили первую дозу (почти 4 млн человек), 28,7 % привиты полностью. Вакцинацию начали более трети жителей Берлина (свыше 1,8 млн человек), 14,5 % привиты полностью.

В общей сложности, по данным правительства, в России хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 14 млн человек (9,5 %). Отмечается, что данный показатель вырос вдвое с начала апреля.

При этом Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 148 508 случаев заражения, из них 3 312 за последние сутки. Жертвами Covid-19 стали 19 474 человек.

В среду зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что власти могут ввести обязательную вакцинацию.