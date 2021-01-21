Бизнес еврозоны под гнётом пандемии

Европейский центральный банк оставил свою ключевую программу покупки облигаций без изменений, поскольку в 19 странах еврозоны наблюдается зимний экономический спад из-за пандемии.

Европейская экономика переживает бурную зиму — число случаев заболевания и смертности от коронавируса возросло, что привело к новым ограничениям в сфере бизнеса.

После резкого сокращения в первой половине 2020 года реальный ВВП еврозоны не только быстро восстановился, но и вырос на 12,4% в третьем квартале по сравнению с предыдущим. Вторая волна пандемии и связанное с ним усиление мер сдерживания, вероятно, привело к снижению активности в 4 квартале 2020 года и, как ожидается, также повлияет на активность в первом квартале этого года Кристин Лагард председатель ЕЦБ

Исполнительная комиссия Европейского Союза прогнозирует спад экономики еврозоны на 7,8% в прошлом году и восстановление на 4,2% в 2021 году.

Официальные данные за прошлый год будут опубликованы 2 февраля.