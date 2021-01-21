Бизнес еврозоны под гнётом пандемии

Бизнес еврозоны под гнётом пандемииКомментарии
Европейский центральный банк оставил свою ключевую программу покупки облигаций без изменений, поскольку в 19 странах еврозоны наблюдается зимний экономический спад из-за пандемии.
Европейская экономика переживает бурную зиму — число случаев заболевания и смертности от коронавируса возросло, что привело к новым ограничениям в сфере бизнеса.
Исполнительная комиссия Европейского Союза прогнозирует спад экономики еврозоны на 7,8% в прошлом году и восстановление на 4,2% в 2021 году.
Официальные данные за прошлый год будут опубликованы 2 февраля.