Меркель: "Вирус-мутант — серьёзная угроза"

Германия переживает "очень сложную фазу пандемии". Об этом в четверг сообщила Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине.

Хорошая новость: число инфицированных в стране уменьшается, как и пациентов в отделениях интенсивной терапии. Это, по словам канцлера, плоды в том числе жёстких ограничительных мер.

Однако уровень смертности остаётся тревожно высоким. Кроме того, серьёзную угрозу представляет собой британский штамм коронавируса.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Чем больше случаев заболевания фиксируется в мире, - а значит, и в Германии, и в Европе - тем выше вероятность мутаций вируса. Во избежание этого, имеет смысл удерживать число заражений на минимальном уровне. Если вирус есть только у небольшого числа носителей, то он не будет так активно мутировать".

По словам главы немецкого правительства, главная задача - предотвратить третью волну пандемии, которая, как опасаются эпидемиологи, будет иметь более серьёзные последствия, нежели первая и вторая.

Кейт Брэди, корреспондент Euronews:

"Ангела Меркель сегодня выступила в защиту жёстких мер по борьбе с пандемией. В Германии, по её словам, картина двойственная. Число инфицированных, сокращается, но суточная смертность остаётся пугающе высокой. Канцлер предостерегла от новых штаммов вируса. Эта тема - в центре внимания и участников саммита ЕС. Время ещё есть, сказала Меркель. И она хочет любой ценой избежать пограничного контроля. Но не исключает его введения, если соседние страны не будут действовать достаточно решительно и не остановят распространение мутировавшего вируса".