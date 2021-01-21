Франция создаст квантовый компьютер. Или нет

Франция намерена войти в тройку мировых лидеров в области разработки новейших компьютерных систем. Президент республики Эммануэль Макрон посетил исследовательский центр Сакле под Парижем, где объявил о масштабной инвестиционной программе — 1,8 миллиарда евро за 5 лет, включая и средства из бюджета, и европейские кредиты, и частные инвестиции.

Глава государства не исключил, что благодаря этому именно Франция сможет совершить принципиальный прорыв в области высоких технологий:

"Увеличив финансирование в три раза, мы уже войдём в тройку ведущих стран. Франция может стать первым государством, у которого будет прототип квантового компьютера общего назначения".

Квантовые компьютеры должны работать на совершенно иных принципах чем современные, с использованием эффектов квантовой механики. Потенциально они смогут во много раз превзойти по мощности доступные сейчас машины. Теория квантовых компьютеров появилась около 40 лет назад, но до сих пор практическая реализация ограничивалась отдельными экспериментами.