Евросоюз готовит космический проект по улучшению связи

На 13-й Европейской космической конференции еврокомиссар Тьерри Бретон рассказал о новом проекте. Более 600 спутников будут запущены в этом десятилетии, чтобы обеспечить широкополосную связь в самых отдалённых уголках, а также в "зонах операций".

Европейский союз запустил очередную группировку своих спутников. Предыдущие позволили успешно осуществить программы "Галилео" и "Коперник". Теперь отвечающий за космическую политику еврокомиссар готовит новый масштабный проект. Тьерри Бретон поделился своими замыслами на 13-й Европейской космической конференции, которая проходила в Брюсселе во вторник и среду.

Генеральный директор компании Arianespace Стефан Израэль сообщил, что главная цель этого проекта – улучшить широкополосную связь в интересах граждан:

«Эти группировки находятся на низкой орбите, поэтому они будут в основном подключать пользователей на отдалённых или изолированных территориях, где оптическое волокно слишком дорого. Даже в Европе есть места, достать которые может сигнал только со спутника. Это например, борт самолета или лодки, а завтра это могут быть автономные объекты, интернет вещей, автомобиль без водителя».

Этот проект ещё находится на разработки, но может быть осуществлён сравнительно быстро. Он потребует отправки на расстояние от 500 до 1000 км от Земли более 600 спутников. Первые из них взлетят до 2027 года. Космическая отрасль надеется оказать европейцам новые телекоммуникационные услуги до конца нынешнего десятилетий. Этот технологический проект призван служить развитию экономики. Есть в нём и политическая составляющая. Он будет обеспечивать стратегическую независимости Евросоюза.

Стефан Израэль продолжает:

«Например, новые средства телекоммуникации могут быть использованы для обеспечения безопасности или обороны. В зонах операций местная связь не всегда доступна или устойчива, особенно если там происходят стихийного бедствия или идёт конфликт. А наши группировки могли бы предоставлять надёжную коммуникацию. Это позволит нам сохранять наш суверенитет. Другой пример – облачные технологии. Наши спутники могут быть использованы для передачи и хранения данных. Всё это будет исключительно европейским, и, следовательно, мы не будем ни зависеть от других и искать другие решения ».

Из семилетнего бюжета ЕС более 13 млрд евро предполагается ассигновать на космическую политику. Ей никогда ещё не оказывалась столь большая поддержка. Еврокомиссар Бретон призвал руководителей и сотрудников отрасли действовать смелее, с опережением и даже риском, чтобы закрепить свою ведущие позиции в космосе.

Этому призыву внял Генеральный директор Европейского космического агентства Ян Вернер:

"Европа не должна бояться неудач – они ведь не конец истории. Неудача - это просто промежуточный результат, позволяющий извлечь урок и продолжить движение в будущее. Чтобы быть в авангарде, нужно не копировать достижения других, а вкладывать усилия в собственные. Неудача может предложить волшебную формулу успеха ».

Тьерри Бретон надеется представить европейский околоземный проект в течение нынешнего года, а затем планировать освоение далёкого космического пространства.