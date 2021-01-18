Япония: технологии для долголетия

Во всем мире "умные" города используют технологии для повышения производительности. А как обстоят дела в сфере социального развития? В Японии делают ставку на новый тип интеллектуального, ориентированного на человека общества - общества 5.0.

Первая остановка - Айзувакамацу, древний самурайский город в префектуре Фукусима. Город с населением в 120 тысяч также является испытательным полигоном для социальных проектов, опирающихся на цифровые технологии.

В местном инновационном центре усилиями партнеров разрабатывается платформа Smart City - модель, которую, как считают авторы, можно будет перенести в любой город в Японии и за ее пределами.

На платформу стекаются данные с подключенных ресурсов - счета за телефоны, квитанции за потребление электричества. Затем они встраиваются в макроконтекст муниципалитета и становятся объектом изучения местных властей, поставщиков энергии, промышленных компаний... сообща они создают смарт- обслуживание домохозяйств.

Накамура Сёдзиро представляет инновационный центр. Он рассказывает: "Граждане передают свои данные в региональные органы власти на добровольной основе. Например, в рамках медицинского проекта информация о вашем физическом состоянии, данные из больницы могут поступить в муниципалитет, региональное ведомство. Там их проанализируют и подготовят рекомендации о том, как и где вам лучше следить за здоровьем".

Система предполагает согласие граждан на сбор и анализ личной информации. На городском портале созданы условия для обмена данными между горожанами. Чем больше сведений они предоставят, тем больше смарт- услуг удастся разработать специалистам.

Местный житель, к примеру, дал согласие на передачу данных о своем здоровье, которые регистрируют его часы. "Я рад, если данные обо мне, 62-летнем мужчине, пригодятся для сверстников", - отмечает он.

Полученные сведения встраиваются в обширное научное исследование, его цель - выработка рекомендаций для этой возрастной группы.

Такахаши Микик - менеджер проекта: "Когда мы закончили эксперимент, 89% его участников сказали, что изменили отношение к собственному здоровью", - рассказала она.

Вторая остановка - город Арао на острове Кюсю, в нем живет всего 52 тысячи человек.

Некогда жизнь Арао определяла угольная шахта, входившая в состав комплекса Миике, который значится в перечне Всемирного наследия ЮНЕСКО. После закрытия шахты в конце 1990-х годов из Арао стали уезжать люди. Чтобы дать муниципалитету новый старт, власти ставят на цифровые технологии и смарт-решения.

Местный ипподром, к примеру, закрылся в 2012 году. Но вскоре здесь вырастет квартал, где главными принципами обозначены устойчивость и комфортабельность. В городе надеются привлечь тысячу новых поселенцев.

Одновременно муниципалитет предлагает несколько упрощающих жизнь цифровых инициатив. Полезная новинка - совместные поездки в такси, своего рода каршеринг. Благодаря искусственному интеллекту, вам рассчитают оптимальный маршрут, что позволяет сократить затраты для всех пользователей транспорта.

Такахама Хироши часто ездит в больницу. "До того, как запустили это такси, я ездил на автобусе, но мне приходилось с полкилометра идти до остановки. И мне это было тяжело, тяжелее, чем сами визиты в клинику", - говорит он. Цена за поездку - вполовину меньше, чем в обычном такси, что стимулирует спрос со стороны населения.

Одновременно в городе тестируют пилотный проект "Зеркало благополучия". Умное зеркало определит ваш пульс, оценит основные параметры физического состояния, мимику, улыбку. По результатам диагностики вы можете получить рекомендации о коррекции образа жизни - например, вам стоит больше заниматься спортом или, напротив, больше отдыхать.

Тагава Хидеки представляет муниципалитет Арао. "Мы хотим прийти к обществу, в котором качество жизни на одну или две ступени выше, чем сегодня", - рассказывает он.

С опорой на новую социальную модель Япония стремится к выполнению целей ООН по обеспечению более устойчивого развития городов и общин.