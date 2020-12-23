Топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50-ти лет

Ушла из жизни британская топ-модель Стелла Теннант. Женщине было всего 50 лет. Причина смерти не разглашается, однако полиция уже заявила, что она не связана с подозрительными обстоятельствами.

Родные Теннант призвали всех к уважению их частной жизни. Детали прощания с топ-моделью будут объявлены позднее. "С большой грустью мы сообщаем о внезапной кончине Стеллы Теннант 22 декабря. Она была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Нам будет очень ее не хватать", - говорится в заявлении ее семьи.

Теннант происходит из семьи потомственных аристократов, она внучка Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского. Кареру манекенщицы Стелла начала 1990-х годах. Фотографии модели появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Теннант была музой известных дизайнеров - Карла Лагерфельда и Джанни Версаче. В конце девяностых Теннант вышла замуж за французского фотографа Давида Лане. У пары появились четверо детей.