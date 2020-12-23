Квартал Харадзюку — столица японской уличной моды

В программе "Преображённый Токио" мы рассказываем о прошлом и настоящем кварталов японской столицы.

Мы находимся в Харадзюку, известном на весь мир своей молодежной уличной модой. Но также здешние улочки таят много интересного для любителей истории и культуры. И нам не терпится открыть вместе с вами этот квартал!

Квартал Харадзюку в Токио Jae C. Hong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Мы начнем с самого сердца уличной моды Харадзюку — улицы Такэсита — 350 метров, где сосредоточились всевозможные стили моды, еды и веселья.

Экскурсию нам проводит Матильда – французский дизайнер, работающая здесь. Неповторимая творческая атмосфера Харадзюку сегодня – результат многолетней трансформации.

Харадзюку – это стиль жизни, в который я погрузилась 10 лет назад. Здесь сложись модное сообщество, где мы знакомимся, обмениваемся идеями и находим друзей... Харадзюку – это стиль Лолиты, который существует уже давно. Это также стиль под названием Декора, очень яркий с множеством аксессуаров. Здесь можно встретить микс стилей с традиционным японским уклоном – с кимоно, а также более мрачную моду, более готическую Матильда Бакер дизайнер

Многие дизайнеры выставляют на обозрение свои творения в витринах магазинов.

Мой отец открыл этот магазин 1980 году. Молодежь приходила сюда и создавала новые стили. Сейчас это культура Кавай, основанная на смеси многих иностранных культур. Если вы чувствуете себя милыми или прелестными – то это Кавай. Японцы любят правила, но нам не чужд дух панка Римма Дой хозяин магазина ACDC RAG

Вполне вероятно, что дух свободы Харадзюку — результат столкновения между японской и западной культурами, которое произошло в этом районе после Второй мировой войны.

Все началось с магазина игрушек на улице Омотэсандо. Он был одним из первых, кто продавал новинки американским семьям, живущим неподалеку от парка Ёёги, сразу после войны, укрепляя тем самым репутацию района как задающего тенденции.

Парк Ёёги в центре Токио Jae C. Hong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Во время прогулки с местным историком мы узнали, что парк Ёёги служил многим целям с 1940-х годов.

Американская армия хотела поселить в парке Ёёги офицеров с семьями, сделав из него жилой комплекс Вашингтон-Хайтс. В 1964 году в Токио прошли Олимпийские игры, и это место стало олимпийской деревней. Парк Ёёги был открыт публике в 1967 году Цуёши Ямада историк

Сегодня Ёёги — один из самым популярных токийских парков. В двух шагах отсюда находится храм Мэйдзи Дзингу. Каждый год через ритуальные ворота Тории проходит более десяти миллионов человек.

Храм Мэйдзи Дзингу Eugene Hoshiko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Завершенный в 1920 году, этот синтоистский храм посвящен душам императора Мэйдзи и императрицы Сёкэн. Он был уничтожен огнем во время Второй мировой войны, но восстановлен в 1950-х годах.

Мрачная атмосфера Мэйдзи Дзингу способствует духовным переживаниям.

Здесь, как и во всем Токио, старое сосуществует с новым. В 2019 здесь открылся спроектированный известным архитектором Кэнго Кумой музей к 100-летию святилища.

Вдали от шума и суеты торговых улиц Харадзюку, Мэйдзи Дзингу - это тихая гавань, место, где можно потеряться на 70 гектарах священного леса… прямо в самом сердце Токио…