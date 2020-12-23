Квартал Харадзюку — столица японской уличной моды

В программе "Преображённый Токио" мы рассказываем о прошлом и настоящем кварталов японской столицы.
Мы находимся в Харадзюку, известном на весь мир своей молодежной уличной модой. Но также здешние улочки таят много интересного для любителей истории и культуры. И нам не терпится открыть вместе с вами этот квартал!
Мы начнем с самого сердца уличной моды Харадзюку — улицы Такэсита — 350 метров, где сосредоточились всевозможные стили моды, еды и веселья.
Экскурсию нам проводит Матильда – французский дизайнер, работающая здесь. Неповторимая творческая атмосфера Харадзюку сегодня – результат многолетней трансформации.
Многие дизайнеры выставляют на обозрение свои творения в витринах магазинов.
Вполне вероятно, что дух свободы Харадзюку — результат столкновения между японской и западной культурами, которое произошло в этом районе после Второй мировой войны.
Все началось с магазина игрушек на улице Омотэсандо. Он был одним из первых, кто продавал новинки американским семьям, живущим неподалеку от парка Ёёги, сразу после войны, укрепляя тем самым репутацию района как задающего тенденции.
Во время прогулки с местным историком мы узнали, что парк Ёёги служил многим целям с 1940-х годов.
Сегодня Ёёги — один из самым популярных токийских парков. В двух шагах отсюда находится храм Мэйдзи Дзингу. Каждый год через ритуальные ворота Тории проходит более десяти миллионов человек.
Завершенный в 1920 году, этот синтоистский храм посвящен душам императора Мэйдзи и императрицы Сёкэн. Он был уничтожен огнем во время Второй мировой войны, но восстановлен в 1950-х годах.
Мрачная атмосфера Мэйдзи Дзингу способствует духовным переживаниям.
Здесь, как и во всем Токио, старое сосуществует с новым. В 2019 здесь открылся спроектированный известным архитектором Кэнго Кумой музей к 100-летию святилища.
Вдали от шума и суеты торговых улиц Харадзюку, Мэйдзи Дзингу - это тихая гавань, место, где можно потеряться на 70 гектарах священного леса… прямо в самом сердце Токио…