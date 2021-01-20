С чего начнёт Джо Байден

Джо Байден уже назвал главные задачи, решением которых намерен заняться сразу после вступления в должность президента США. Прежде всего речь идёт о борьбе с эпидемией. Во всех государственных учреждениях нужно будет обязательно носить защитную маску. Планируются также меры по ускорению программы вакцинации, а на Конгресс будет оказано дополнительное давление для выделения средств в помощь нуждающимся гражданам и испытывающим трудности предприятиям.

– Прежде всего потребуется обеспечить наиболее полное включение мер по борьбе с коронавирусом в предпринимаемые властями действия, – отмечает экономист Кэйлин Бёрч. – Ожидается выделение для этой цели почти двух триллионов долларов, о чём Байден заявил пару дней назад, начав предварительные обсуждения в Конгрессе, и максимальное ускорение вакцинации, возможно, с задействованием административных мер.

Помимо этого, Байден собирается отменить принятое своим предшественником решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

– США снова присоединятся к Парижскому соглашению, – продолжает Кэйлин Бёрч, – и дадут понять всему миру, что в ближайшие четыре года намерены предельно серьёзно заниматься вопросами изменения климата, включив их во все программы государственных инвестиций, которые наметил Байден.

Байден также отменит установленный Трампом запрет на въезд иностранцев из ряда мусульманских стран. Вместе с тем будет проводиться более тщательная проверка прибывающих и осуществляться обмен данными с иностранными правительствами.

Планируется также прекратить работы по возведению стены вдоль границы с Мексикой и направить выделенные для этого средства на другие цели.