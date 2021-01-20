Европейские лидеры приветствуют Байдена

Лидеры европейских стран приветствуют вступление Джо Байдена в должность и надеются на плодотворную работу вместе с новой администрацией.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Я очень рад тому, что Джо Байден сегодня приносит президентскую присягу и въезжает в Белый дом. Я знаю, что многие немцы разделяют это чувство".

В Великобритании рассчитывают прежде всего на укрепление торговых связей с США — на фоне выхода из Единого рынка Евросоюза.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Я с нетерпением жду начала работы с ним и с новой администрацией, усиления партнёрства между нашими странами, работы над общими приоритетами — борьбой с климатическими изменениями, восстановлением после пандемии и усилением трансатлантической безопасности".

По словам итальянского премьер Джузеппе Конте, который накануне сумел избежать распада правящей коалиции, он с "большой надеждой" смотрит на происходящее в США и отметил, что "повестка Байдена — его повестка".

Схожую точку зрения высказывают и во французском руководстве.

Габриэль Атталь, представитель правительства Франции:

"Мы надеемся выстроить с президентом Байденом сильные, полезные и обновлённые отношения".

Такие страны, как Польша, установили тесные связи и с предыдущей администрацией. В Варшаве рассчитывают, что общие ценности помогут укрепить дружбу.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Польша и Соединённые Штаты связаны многими интересами, общими взглядами на мир, на возможности, на риски, на технологически вопросы, такие как 5G, на геополитические угрозы".

Также Джо Байдена со вступлением в должность поздравили председатель Европарламента и Генеральный секретарь НАТО.