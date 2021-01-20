"Триумф не кандидата, а демократии": Джо Байден стал президентом США

Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Торжественная церемония инаугурации состоялась в среду на ступенях Капитолия. Свою клятву Байден произнес, положив левую руку на семейную Библию, которую держала перед ним супруга Джилл. Принимал присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс.

На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш - младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс. Теперь уже бывший глава Белого дома Дональд Трамп на инаугурацию преемника не пришел. Он не признает поражение на выборах, считает, что победу у него "украли". В последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году.

Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дела. Дела демократии. Немногие люди в истории нашей страны сталкивались с более серьезными проблемами, жили в более трудные времена, чем мы сейчас. Раз в столетие вирус, который незаметно шествует по стране, уносит за год столько жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. Призыв к расовой справедливости движет нами около четырехсот лет. Мечту о справедливости для всех больше нельзя откладывать Джо Байден президент США

Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис. Таким образом, в полдень по местному времени начался отсчет четырехлетнего срока администрации Байдена.

Гимн Соединенных Штатов Америки на церемонии спела американская певица Леди Гага. На исполнительнице был черный наряд с ярко-красной пышной юбкой. На груди — большая брошь в виде голубя, несущего оливковую ветвь — символ мира.