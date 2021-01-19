Лондон и Вашингтон: диалог эпохи Байдена

В Великобритании опасаются, что дружба Бориса Джонсона с Дональдом Трампом может подорвать его отношения с новым президентом США. Но, как объяснил нашему корреспонденту в Лондоне бывший британский дипломат, Джо Байден - менее конфликтная личность, чем его предшественник.

... Несколько лет назад дружба между США и Великобританией, казалось, была на подъеме. В 2016 Борис Джонсон, тогда министр иностранных дел Великобритании, называл Дональда Трампа "отличным переговорщиком", обещая выгоды для своей страны.

Как будут развиваться отношения, когда в Вашингтоне окончательно обоснуется Джо Байден, для которого "брексит" - не повод для радости?

Барак Обама в прошлом навлек на себя недовольство британцев, призвав их остаться в Европейском союзе. Это дало повод Джонсону предположиnm, что тогдашний американский лидер, имеющий кенийские корни, так выразил историческую неприязнь по отношению к бывшей метрополии Кении.

Бретт Бруен, бывший дипломат и политолог, рассказывает: "Некоторые выпады в адрес президента, на которого я работал, то есть на Обаму, безусловно, всплывут опять, ведь большая часть его команды сейчас работает на Джо Байдена".

Не повредит ли это рабочим отношениям сторон? "Думаю, у них будут нормальные рабочие отношения, - комментирует Бруен. - Джо Байден очень любезный человек, хорошо ладит почти со всеми. Соединенному Королевству следует ожидать трудностей в том, что касается торговых соглашений. Их будет почти невозможно заключить. Джо Байден захочет заручиться поддержкой среднего класса промышленных штатов, что не рифмуется с соглашениями о свободной торговле".

Возможно, однако, что одно из самых значительных препятствий для Соединенного Королевства находится на его собственной территории.

Политолог из Оксфордского университета Найджел Боулз называет причину беспокойства: "Сельское хозяйство. Это большая проблема для любого консервативного правительства, зависимого от, скажем, агроголосов. Мы видели, какой вес могут получить небольшие избирательные округа, когда речь заходит, к примеру, о рыбном промысле. А в отношении агросектора реакция будет намного сильнее!"

В других отраслях, однако, американо-британские отношения могут выйти на новый уровень, обещает Бруен: "Сегодня мы переживаем так называемую постамериканскую эпоху, впереди - новые витки конфронтации. Мы видим активность игроков среднего веса - таких как Саудовская Аравия, Турция, Россия".

Найджел Боулз предлагает смотреть на Восток: "Китай создает серьезные и глубокие проблемы для новой команды Белого дома. Хотя риск войны достаточно низок, полностью пренебрегать этим вопросом нельзя", - считает он.

Специалистывидят для Великобритании эпохи "постбрексита" новые перспективы. "Она может сыграть важную роль в составе клуба стран, который будет немного отличаться от наших старых альянсов, таких как НАТО и Европейский Союз, - считает Бруен. - Вопрос в том, как объединить на новых начинаниях государства с глубокой демократией, отстаивающие важные ценности. Роль Соединенного Королевства в этой инициативе будет очень важна".

Борис Джонсон и Джо Байден, возможно, не самые близкие единомышленники, однако экспертам очевидно: им придется полагаться друг на друга в стремительно меняющемся мире.