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Брюссельское бюро

Угроза демократии ощущается в США и Евросоюзе

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 Joanna Gill
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Угроза демократии ощущается в США и Евросоюзе
Авторское право  BRENDAN SMIALOWSKI/AFP or licensors
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Шок, возмущение, тревога. Такими словами руководители Евросоюза описывали свои чувства при наблюдении за штурмом вашингтонского Капитолия. Союзники Америки по западному миру посчитали акции протеста сторонников президента-республиканца Трампа покушением на народовластие.

«Основное правило демократии состоит в том, что после выборов есть победители и проигравшие. И те, и другие должны играть свою роль порядочно и ответственно, тогда демократия действует, - сказала канцлер Германии Ангела Меркель. - К сожалению, президент Трамп не признает своего поражения с ноября ».

Некоторые видные политики осуждают происшедшее как попытку подорвать избирательный процесс в США. Финский евродепутат предупреждают о том, что безответственные лидеры могут спровоцировать нападение и на демократические основы Евросоюза:

"Слова и действия - это взаимосвязанные вещи. Политикам полагается говорить и принимать решения. А массы под их влиянием действуют, - сказала финский евродепутат Миапетра Кумпула. -Здесь, в Европе, мы должны быть очень осторожны в том, как мы выступаем и дискутируем в своих странах, в Европарламенте. Верховенство права и демократия - это ценности, которые не следует воспринимать как самоочевидные и простые. Мы должны их лелеять и уважать каждый день, каждый из нас ".

Сцены беспорядков потрясли многих наблюдателей как в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Американский политолог считает, что трудная задача примирения двух частей общества ложится на преемника Трампа демократа Джо Байдена:

«Он почти идеальный президент для этого времени, потому что он умеет успокаивать страсти. Он человек мудрый, - сказал Джон-Кристофер Буа. - Когда я видел вчера Байдена на экране, он напомнил кинохронику речи Франклина Делано Рузвельта, который назвал день атаки на Перл-Харбор 7 декабря днём, который навсегда останется позорным. Он – носитель истин, у него достаточный авторитет, чтобы объединить всю страну. Посмотрите, как много людей, которым он нравится. "

В преддверии инаугурации Джо Байдена Евросоюз будет пристально следить за Соединёнными Штатами, видя в них и пример и предостережение.