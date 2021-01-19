Бывший генсек НАТО: "США будут защищать западных союзников"

Североатлантическому альянсу пришлось трудно при президенте Дональде Трампе, когда американские военные меняли свою стратегию в отношении Европы и проводили в ней перегруппировку. Это вызвало обеспокоенность союзников по НАТО относительно безопасности на континенте. Соединённые Штаты запланировали значительный вывод войск из Германии при увеличении их численности в Польше. Они пригрозили перенести свои базы в Грецию из Турции, которая решила разместить у себя российские ракеты С-400.

Теперь руководители Евросоюза испытывают облегчение в связи с тем, что победивший Трампа Джо Байден выражает намерение восстановить тренсатлантические узы.

Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен не предвидит кардинального изменения американских приоритетов. Вопросы ему задавала корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста.

Euronews: Считаете ли вы, что при администрации Байдена США смогут восстановить свою способность защищать западную демократию и глобальный порядок, какими мы их знали до Трампа?

Расмуссен: Да, мой краткий ответ - однозначно да. Но конечно, не следует ожидать возврата ко временам Обамы, Буша и Клинтона, поскольку многое действительно изменилось. Европейцам не стоит расслабляться из-за смены президентов за океаном. Например, мы в ЕС должны выполнять свое обязательство по расходованию не менее 2% нашего ВВП на оборону. Байден будет продолжать настаивать на этом.

Euronews: Какие самые большие проблемы стоят перед Европой? Это Китай? Это Россия? Или это единство в собственных рядах?

Расмуссен: Ну, в первую очередь Китай. Это поднимающаяся держава. Китай не только играет мускулами в непосредственной близости от себя, в Южно-Китайском море, - он наказал Австралию. Всякий раз, когда мы критикуем Китай, его дипломаты сами повышают голос и критикуют европейские правительства. Мы наверняка увидим, как китайцы шантажируют отдельные европейские страны, пытаясь оторвать их других. Поэтому я думаю, что одной из самых больших проблем для Европы будет сохранение единства. И конечно, Россия токе бросает нам вызов. По-моему, мы должны усилить давление на Россию, чтобы она перестала дестабилизировать Восточную Украину. Лично я бы хотел бы видеть прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. И я думаю, что Европа столкнется с аналогичным давлением со стороны Соединённых Штатов.

Euronews: Может ли Европа говорить единым голосом в том, что касается Китая?

Расмуссен: Европейскому союзу становится всё труднее достигать единства в критике китайских властей. Недавно заключенное инвестиционное соглашение между ЕС и КНР только усугубляет эту проблему. Я думаю, что Китай получил от этой сделки гораздо больше, чем просто экономическую выгоду. Он добился раскола между ЕС и США, и того, что европейцам будет всё труднее критиковать нарушения прав человека в Китае.