Европейские школьники вернулись за парты, но рады не все

Польские младшеклассники возвращаются за парты после более чем двухмесячного перерыва - одного из самых продолжительных в Европе. Но не все оказались этому рады. Некоторые родители, как и учителя опасаются, что возобновление занятий в классах — немного преждевременное.

Ситуация беспокойная, да и со всеми этими инфекциями продлиться это может недолго. Почему учителей не прививают в первую очередь? Думаю, это важнее, чем проводить вакцинацию среди пожилых Марта Микель специалист по связям с общественностью

В то же время эксперты говорят о растущем психологическом давлении на детей при вынужденном обучении на дому.

Московские школьники возвращаются за парты после продолжительного дистанционного обучения впервые с октября.

При этом введены усиленным санитарные меры - регулярное измерение температуры у детей и перемены в шахматном порядке.

В Риме школы снова открыли свои двери для старшеклассников, вынужденных обучаться удаленно почти 10 месяцев. Но только половина из них может физически присутствовать в классах, чтобы обеспечить обусловленное санитарными мерами социальное дистанцирование.

Тем не менее многие решили не ходить на занятия в знак протеста. Школьники требуют больших инвестиций в инфраструктуру: отремонтировать ветхие классные комнаты и сделать общественный транспорт более безопасным, чтобы снизить распространение вируса.