"Дистанционка" у школьных дверей

Итальянские школы должны были вновь открыться 7 января, но власти в очередной раз перенесли эту дату. Раздосадованные задержкой ученики и учителя решили выразить недовольство, проведя уроки возле своих школ. Занятия, как и предписано, были дистанционными, при этом весь класс был в сборе. Пободные акции прошли в десятках городов страны.

Они были организованы движением «Приоритет школе» сформированным в соцсетях в апреле прошлого года. Один из координаторов преподаватель философии Глория Гетти из города Фаэнца:

– Школа выполняет свою функцию лишь когда учителя и ученики встречаются на самом деле, а не на экранах компьютера. Мы хотим вернуться в школу лично, на постоянной основе и в безопасности. И я говорю сейчас от имени всех тех людей, которые, начиная с восемнадцатого апреля, подписывали письма, выходили на улицу, участвовали в сидячих забастовках, всех, кто боролся за то, чтобы мы могли вернуться в школу.

По словам учителей, два школьных года уже потеряны, что будет иметь долгосрочные последствия. Теперь они добиваются скорейшего возобновления занятий и обеспечения всех мер безопасности.