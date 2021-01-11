Новые штаммы коронавируса загоняют Европу в большую изоляцию

Новые штаммы коронавируса загоняют Европу в большую изоляциюКомментарии
Европа всё больше закрывается перед лицом коронавирусной угрозы. Заболеваемость растёт, а новые штаммы грозят ещё более активным распространением инфекции. Ждать ли ещё одной волны карантинов на континенте?
Германия
С понедельника общенациональный карантин ужесточён в Германии, где жертвами пандемии признаны более 40 тысяч человек. Жителям страны запрещено уезжать далее 15 км от дома без веских оснований, в гостях можно принимать только одного человека, а тех, кто прибыл из района с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, ожидает как минимум пятидневная изоляция: выйти из карантина можно только после двух отрицательных тестов на коронавирус. По-прежнему закрыты непродуктовые магазины и школы.
Великобритания
Вопрос об ужесточении карантинных мер обсуждается в Великобритании. Неделю назад новые ограничения ввели в Англии и Шотландии, похожие запреты действуют в Уэльсе и Северной Ирландии: школы перешли на удалённое обучение, запрещено выходить на улицу без веских оснований. Правительство ожидает дальнейшего ухудшения эпидемических показателей в ближайшие несколько недель, в частности, из-за распространения нового штамма коронавируса.
Франция
Так называемый «британский штамм» коронавируса всё чаще обнаруживают у заболевших в других странах Европы, в частности, во Франции. Здесь выявили и «свою» опасную разновидность инфекции, отличную от «британской».
Премьер-министр Пятой республики Жан Кастекс не исключил, что из-за этого в стране всё-таки будет введён третий локдаун с круглосуточными ограничениями на выход из дома. Пока, по его словам, достаточно и комендантского часа. В большинстве регионов он введён с 20:00 до 6:00, в 23 (со вторника в 25) департаментах комендантский час продлили: там он начинается с 18:00.
Италия
Комендантский час действует и в Италии. После Рождественского карантина правительство отмечает снижение заболеваемости на большей части страны, где теперь могут возобновить работу бары и рестораны. В «оранжевой зоне» остаются пять регионов с особенно высокими темпами распространения COVID-19.