Худший год для авторынка Евросоюза

Спрос на новые автомобили в Европе в декабре 2020 года упал более чем на 3%. При этом, четыре крупнейших европейских авторынка показали разные результаты.

Италия и Франция понесли значительные потери. Германия, наоборот, продемонстрировала уверенный рост, а показатели Испании остались на том же уровне, что и в декабре 2019 года.

Но в целом, объемы продаж новых автомобилей в странах Евросоюза снизились в 2020 году на рекордные за всю историю 23,7%. Об этом сообщила во вторник Европейская ассоциация автопроизводителей.

Санитарные меры, включая полномасштабные карантины и другие ограничения в прошлом году нанесли беспрецедентный удар по автопродажам в Евросоюзе.

Это стало крупнейшим падением спроса на автомобили в истории мониторинга рынка, по сравнению с 2019 годом число регистраций новых автомобилей сократилось на 3 млн, - следует из выпущенного релиза Ассоциации.

На авторынках всех 27 стран ЕС в течение 2020 года было зафиксировано двузначное снижение. Среди крупнейших авторынков региона Испания продемонстрировала самое резкое падение (-32,3%), за ней следуют Италия (-27,9%), Франция (-25,5%) и Германия (-19,1%). ).

Как и ожидалось, самый резкий спад пришелся на март и апрель, когда вспышка коронавируса впервые ударила по экономике Европы. Но с тех пор продажи оставались на низком уровне.

По оценкам Еврокомиссии, в 2020 году ЕС зафиксировал самый высокий уровень спада ВВП со Второй мировой войны - 7,5%.