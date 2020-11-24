Производители гибридных автомобилей преувеличивают их чистоту

При переходе Евросоюза на чистые источники энергии большое значение отводится автомобилям с двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Они заправляются горючим и подзаряжаются от сети или генератора. Но неправительственная экологическая организация «Транспорт и окружающая среда» установила, что эти плагин-гибриды выбрасывают на 28-29% больше парниковых газов, чем утверждает их реклама.

«Когда эти машины едут в том, что их производители называют "режимом с нулевым выбросом", это не так, - объясняет директор это организации Юлия Полисканова. - Электродвигатель в этом автомобиле слишком мал или слишком слаб. Его мощности хватает лишь на малый ход. А если вы ещё включаете обогрев, зажигаете фары или ускоряетесь, - для всего этого нужен бензиновый мотор. В его выхлопе и содержится углекислый газ. ».

В свете этих разоблачений назревает скандал, подобный "Дезельгейту" 2015 года, когда выяснилось, концерн "Фольксваген" занижал уровни выбросов своих двигателей.

Но представитель Европейской ассоциации автопроизводителей заявил Euronews, что утверждения организации «Транспорт и окружающая среда» не могут служить основанием для пересмотра политики Еврокомиссии в отношении гибридных машин. Он написал:

«Мы ставим под сомнение методологию этого исследования. В нём анализируются транспортные средства только в длительных поездках, а значит, оно не представляет типичное использование плагин-гибрида. В следующем году все автомобили, зарегистрированные в ЕС, будут оснащены мониторинговым устройством. Оно даст Европейской комиссии реальную картину ситуации, которая позволит сделать новую оценку и внести соответствующие изменения в законодательство ».

Группы борцов против изменений климата заметили на это, что полностью электрические автомобили способны теперь преодолевают более 300 км на одном заряде аккумулятора, поэтому от переходной гибридной технологии следует отказаться.

В настоящее время около половины электромобилей на дорогах Европы имеют также топливный бак.