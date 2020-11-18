Рынок новых автомобилей в Европе: опять спад

Регистрация новых автомобилей в Европе упала в октябре после небольшого роста месяцем ранее, как показали данные по отрасли в среду - социальные ограничения, направленные на сдерживание второй волны коронавируса, нанесли серьезный урон отрасли.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщила в среду, что после месяца наметившегося роста продажи новых легковых автомобилей в Европе опять упали в октябре на фоне ограничений, введённых во многих странах с целью сдержать вторую волну распространения коронавируса.

Отрасль зарегистрировала спад на 7,8%, и незначительный рост в сентябре был первым в этом году. В целом с января по октябрь число регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе упало на 26,8%. ACEA назвала такое сокращение автомобильного рынка из-за пандемиии "беспрецедентным".

Это превышает убытки от финансового кризиса 2009 года, после которого на восстановление потребовалось 6 лет, даже при запуске государственных стимулирующих механизмов. Все пять крупнейших рынков Европы пошли на снижение.

В октябре объём продаж новых автомобилей снизился в Испании на 21%, во Франции - на 9,5%, в Германии - на 3,6%, в Италии - на 0,2%, в Британии - на 1,6%.

Европейские правительства работают над спасением автомобильного сектора, который сильно пострадал от падения спроса, вызванного коронавирусным кризисом. Во вторник Германия заявила, что выделит 3 млрд евро на поддержку разработки и производства экологически чистых автомобилей. Франция предпринимает меры для помощи в покупке новые автомобилей, а итальянское правительство выделяет сотни миллионов евро на поддержку этого сектора.