Вакцинация: наперегонки с пандемией

Во Франции с понедельника расширяется доступ к вакцине Pfizer/BioNtech: на прививку могут записаться те жители страны, кто старше 75, но не находится в медико-социальных учреждениях. Таких, по оценкам минздрава страны - примерно пять миллионов.

Кроме этого, возможность вакцинация открыта и для тех, кто имеет высокую коморбидность (то есть страдает тяжелыми хроническими недугами) вне зависимости от возраста. В этой группе риска - около 800 тысяч человек.

Согласно планам властей, к концу текущего месяца получить дозу лекарственного препарата должны не менее одного миллиона чеоовек. К вечеру воскресенья во Франции были вакцинированы чуть больше 420 тысяч человек.

В соседней Италии прививку получили в два раза больше жителей. На Апеннинах в числе первоочередников - врачи и медсестры.

Медик Валериа Конверти получила уже вторую дозу вакцины: "После первого укола у меня не было неприятных ощущений. Даже место инъекции не болело. В течение 15-20 минут за моим общим состоянием следят, потом я спокойно возвращаюсь домой".

В Испании эта 85-летняя обитательница дома престарелых только что тоже получила свою вторую дозу вакцины. Власти иберийского королевства используют не только препарат от Pfizer/BioNtech, но и тот, что был выпущен фармкомпанией Moderna.

Власти Норвегии изменили рекомендации, касающиеся того, кто и как должен быть привит от коронавирусной инфекции. Это произошло после того, как чуть больше двух десятков пожилых людей, страдающих хроническими недугами, скончались после получения первой дозы вакцины.

Комментарий Стейнара Мадсена, медицинского директора Агентства лекарственных препаратов Норвегии: "Мы не видим причины опасаться вакцинации, мы лишь хотим быть более точными в наших рекомендациях, когда речь идет о тяжелобольных людях. Кампания прививок, разумеется, будет продолжаться прежними темпами".

В Соединенном Королевстве количество, как их назвали власти, вакцинодромов, приближается к полусотне, только за последние несколько дней в Англии был открыт десяток таких центров, в настоящий момент первую дозу прививки от коронавируса получили уже почти четыре миллиона человек.

Но вакцинируя даже такими темпами, взять пандемию, несмотря на локдауны и иные ограничения, под контроль пока не удается, каждые полминуты в больницу прибывает еще один заболевший COVID-19.