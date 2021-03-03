Президент США: "Вакцинация будет возможна для всех к концу мая"

"У каждого взрослого американца к концу мая появится возможность сделать прививку от коронавируса", - сообщил в своем первом обращении к нации Джо Байден после того, как стало известно, что две корпорации - Johnson & Johnson и Merck & Co - объединяют промышленные мощности и усилия управленцев, чтобы увеличить производство препарата, разработанного специалистами из Johnson & Johnson.

Джо Байден подчеркнул: "Когда руководство страной перешло к нашей администрации, мы обнаружили, что предшественники заключили контракты на количество вакцины, которое было недостаточным для того, чтобы привить только взрослое население США. После того, как мы приняли бразды правления, мы скорректировали договоренности, и сегодня я рад сообщить, что в результате наших действий и решений у страны будет достаточно препаратов, чтобы вакцинировать всех взрослых американцев к концу мая.

Это хорошая новость, она нас воодушевляет, но я вновь обращаюсь ко всем - пожалуйста, продолжайте мыть руки, продолжайте соблюдать социальное дистанцирование, продолжайте носить маски, сейчас не время распускаться и ослаблять ограничения".

В США за год пандемии коронавирусом заразились более 29 млн человек, летальным исходом КОВИД-19 окончился для почти 530 тысяч американцев, а самый высокий уровень инфицирования по-прежнему держится в трех штатах - в Калифорнии, Техасе и во Флориде.