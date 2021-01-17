Жители Туниса вновь вышли на акции протеста

Акции протеста против экономического кризиса и действий полиции не прекращаются в Тунисе уже вторые сутки подряд. В городе Силана, расположенном в 130 км от столицы страны Туниса, манифестация переросла в стычки с сотрудниками правоохранительных органов и беспорядки.

Поводом к демонстрациям послужило появившееся в соцсетях видео, на котором запечатлен полицейские, грубо обращающийся с пастухом, чьи овцы забрели в здание местной администрации.

В четверг в стране был введен четырехдневный строгий карантин и многие связали это решение с нежеланием властей видеть людей на улицах из-за памятной даты — 14 января исполнилось 10 лет Тунисской революции, в этот день президент Бен Али подал в отставку и затем бежал из страны.

Между тем в субботу премьер-министр Туниса Хишам Машиши объявил об изменении состава правительства. По словам премьера некоторые главы ведомств не справлялись со своими обязанностями.

В декабре президент Туниса Каис Саид продлил режим чрезвычайного положения на всей территории Туниса на шесть месяцев до 23 июня 2021 года.