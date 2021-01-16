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Уганда

Уганда: Йовери Мусевени удержал президентское кресло

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 Ирина Александрова
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Уганда: Йовери Мусевени удержал президентское кресло
Авторское право  AP Photo/Jerome Delay
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Действующий президент Уганды Йовери Кагута Мусевени одержал победу на состоявшихся 14 января выборах главы государства. За этот пост боролись 11 кандидатов. Но именно Мусевени, который управлял страной 34 года, считался фаворитом. Мусевени поддержали порядка шести миллионов избирателей. Его основной соперник, лидер оппозиции музыкант Роберт Киагуланьи Ссентаму, известный под именем Боби Вайн, набрал около трех с половиной миллионов голосов. В субботу Вайн, сказал, что военные заблокировали его в собственном доме и не позволяют покидать жилище.

Роберт Киагуланьи Ссентаму, лидер оппозиции: "Я знаю, какие бы у них ни были намерения, они представляют опасность для моей жизни. Важно, что бы мир узнал о происходящем. Я так считаю".

К дому Вайна, расположенному на севере столицы страны, в городе Кампала, военные прибыли утром 15 января. Власти объявили, что это сделано в интересах Вайна и для его охраны. Однако сам оппозиционер заявил, что "его дом находится в осаде".