Уганда: депутаты криминализировали гомосексуальность

Парламент Уганды принял закон, предоставляющий властям широкие возможности для преследования геев.

Согласно новому нормативному акту, не только однополый секс, но и сам факт причисления себя к ЛГБТ-сообществу становится преступлением.

Депутаты внесли в текст законопроекта множество поправок. Как сообщает AFP, пока не известно, какие именно тюремные сроки были утверждены. Ряд англоязычных СМИ утверждают, что за т.н. "гомосексуальные действия при отягчающих обстоятельствах" предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Автор закона Асуман Басалирва заявил, что его инициатива призвана "защитить культуру, правовые, религиозные и семейные ценности угандийцев".

Amnesty International призвала президента страны Йовери Мусевени отклонить принятый парламентариями закон, назвав его "серьёзной атакой" на ЛГБТК+.

Формально гомосексуальность криминализирована в Уганде ещё со времён британской колонизации, но репрессивные положения не применялись на практике, несмотря на попытки властей ужесточить правоприменение.

Запретительные законы в отношении геев существуют в 70 странах мира.