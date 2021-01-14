"Приговорить государство к действию"

Суд по делу о бездействии в борьбе с климатическими изменениями начался в четверг в Париже. Четыре неправительственные организации обвиняют французские власти в том, что они не выполняют собственные обещания и обязательства по сокращению выбросов в атмосферу. Сторона обвинения называет дело историческим: это первое подобное разбирательство во Франции, при этом истцы чувствуют за собой сильную общественную поддержку.

Жан-Франсуа Жульяр, исполнительный директор "Гринпис" во Франции:

"2 миллиона 300 тысяч человек во Франции поддержали этот шаг, подписали онлайн-петицию. Это число суд может и не принять во внимание, поскольку они будут рассматривать суть иска, но это показывает, насколько сильно этот вопрос волнует наше общество".

Дело началось ещё в конце 2018 года. Истцы требуют от правительства выплаты лишь символической компенсации в 1 евро, главное, по их словам, — чтобы "Государство приговорили к действиям".

Сесилия Ринодо, координатор "Нашего общего дела":

"Многие годы правительство даёт обещания, Франция позиционирует себя как международного лидера в климатической борьбе. Но результатов всё так и нет. Франция не выполняет своих обещаний, и правительству пора признать свою ответственность за это. Цель этого процесса — заставить государство более активно бороться против глобального потепления".

Это первое подобное дело для Франции, но не для мира. В десятках стран в последние годы рассматриваются сотни исков НПО к государству, и в некоторых случаях усилия экологов даже завершались успехом.