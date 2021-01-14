Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

ЕСПЧ признал "частично приемлемым" иск Украины против России по Крыму

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Крым, 2014
Крым, 2014   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP
Размер текста Aa Aa

Большая палата ЕСПЧ признала "частично приемлемым" иск Украины против России по Крыму. Киев обвиняет Москву в систематическом нарушении Европейской конвенции о правах человека на полуострове с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Инстанция при этом отметила, что Украине удалось доказать, что "российские войска не были сторонними наблюдателями предполагаемых событий, а принимали в них активное участие".

ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела относительно исчезновений граждан, незаконных арестов, претесенения нерусскоязычных СМИ и школ, запугивания религиозных лидеров, дискриминации крымских татар, незаконности функционирования судов по российскому праву и ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной. В то же время, как отмечает Минюст РФ, суд посчитал недоказанными обвинения в предполагаемых убийствах мирных граждан, трех случаях безосновательного задержания иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

Ранее в российском ведомстве утверждали, что украинская жалоба не может быть принята ввиду ее "политического характера". Об этом, в частности, заявлял уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин, утверждая, что до 18 марта 2014 года Москва не осуществляла контроль на территории Крыма, а российские военнослужащие лишь "предотвращали насилие" на полуострове. Большая палата ЕСПЧ посчитала иначе: в соответвтвующем пресс-релизе говорится о том, что Россия осуществляла юрисдикцию над Крымом уже с 27 февраля 2014 года, а c 18 марта 2014 года юрисдикция России стала "эффективным контролем", поскольку, хотя контингент военнослужащих на полуострове и не превышал установленного лимита в 25 тысяч человек, его численность удвоилось за короткий промежуток времени с января по середину марта 2014 года, увеличившись до 20 тысяч, "без согласия украинских властей и без доказательств реальной угрозы размещению российских войск".

В ближайшее время станет известен последующий график разбирательства.

Решения по иску "Украина против России" в настоящий момент дожидаются еще более 7 тысяч индивидуальных жалоб, связанных с событиями в Крыму или военными действиями на востоке Украины.