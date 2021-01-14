ЕСПЧ признал "частично приемлемым" иск Украины против России по Крыму

Большая палата ЕСПЧ признала "частично приемлемым" иск Украины против России по Крыму. Киев обвиняет Москву в систематическом нарушении Европейской конвенции о правах человека на полуострове с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года. Инстанция при этом отметила, что Украине удалось доказать, что "российские войска не были сторонними наблюдателями предполагаемых событий, а принимали в них активное участие".

ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела относительно исчезновений граждан, незаконных арестов, претесенения нерусскоязычных СМИ и школ, запугивания религиозных лидеров, дискриминации крымских татар, незаконности функционирования судов по российскому праву и ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной. В то же время, как отмечает Минюст РФ, суд посчитал недоказанными обвинения в предполагаемых убийствах мирных граждан, трех случаях безосновательного задержания иностранных журналистов, незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

Ранее в российском ведомстве утверждали, что украинская жалоба не может быть принята ввиду ее "политического характера". Об этом, в частности, заявлял уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин, утверждая, что до 18 марта 2014 года Москва не осуществляла контроль на территории Крыма, а российские военнослужащие лишь "предотвращали насилие" на полуострове. Большая палата ЕСПЧ посчитала иначе: в соответвтвующем пресс-релизе говорится о том, что Россия осуществляла юрисдикцию над Крымом уже с 27 февраля 2014 года, а c 18 марта 2014 года юрисдикция России стала "эффективным контролем", поскольку, хотя контингент военнослужащих на полуострове и не превышал установленного лимита в 25 тысяч человек, его численность удвоилось за короткий промежуток времени с января по середину марта 2014 года, увеличившись до 20 тысяч, "без согласия украинских властей и без доказательств реальной угрозы размещению российских войск".

В ближайшее время станет известен последующий график разбирательства.

Решения по иску "Украина против России" в настоящий момент дожидаются еще более 7 тысяч индивидуальных жалоб, связанных с событиями в Крыму или военными действиями на востоке Украины.