ООН призывает объявить чрезвычайное положение в сфере климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров объявить чрезвычайное положение в сфере климата. По его словам, главная цель организации на будущий год — "создание поистине глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к середине столетия".

Выступая на саммите по амбициозным задачам в области изменения климата, организованном в видеоформате, он отметил: "Может ли кто-либо до сих пор отрицать, что мы столкнулись с масштабной чрезвычайной ситуацией ? Поэтому сегодня я призываю всех лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата, пока не достигнута цель по углеродной нейтральности".

Франция сохранит свои обязательства в области борьбы с изменением климата. Президент республики Эммануэль Макрон Он так же заявил об успешно развитии сотрудничества с Пекином в вопросах реализации Парижского соглашения. "Все в мире должны усилить борьбу, как это сделали европейцы, договорившись сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 55%. Международное сообщество должно встать на путь углеродной нейтральности к 2050 году. Это наш долг перед самыми незащищенными странами планеты, которые сегодня переживают последствия допущенных ранее ошибок. Это наш долг перед молодежью и будущими поколениями".

Парижское соглашение по климату ратифицировали 189 стран и Евросоюз. В документе обозначено, что для предотвращения необратимых последствий для экологии человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.