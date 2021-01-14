Концерн "Рено" объявляет "Ренолюцию": так называется масштабная концепция развития автопроизводителя на ближайшие годы. О ней новый глава концерна Лука де Мео рассказал на презентации обновлённой модели R5 — в своё время очень популярного "супермини".

Главная особенность программы — ориентация на услуги, а не только на производство автомобилей. "Рено" собирается заняться лизингом, каршерингом и доставкой товаров на "последней миле", создавая модели специально под эти задачи. В планах нового руководителя и энергетический сектор — создание сети зарядных станций и производство аккумуляторов: ведь среди более чем двух десятков моделей, которые планируется выпустить до 2025 года, как минимум десять будут электрокарами.

Коснутся изменения и принадлежащих концерну брендов. Так, "Лада" и Dacia будут технически объединены: логотипы останутся разными, но платформы планируется максимально унифицировать.