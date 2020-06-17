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Бизнес

Еврокомиссия проверит законность союза Fiat-Chrysler с Peugeot

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 Андрей Позняков
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Еврокомиссия проверит законность союза Fiat-Chrysler с Peugeot
Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Еврокомиссия объявила о намерении проверить законность объединения автомобильных корпораций Fiat Chrysler и Peugeot. Стоимость сделки, о которой стороны договорились в декабре, составит 50 миллиардов долларов. Предполагается, что в итоге образуется структура, которая войдёт в первую пятёрку компаний по объёмам производства автомобилей.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что эта сделка может навредить конкуренции на рынке лёгких грузовиков в Европе. Вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер подчеркивает важность этого вида транспорта как для частных перевозчиков и малых предприятий, так и для крупных компаний. По её словам, Брюссель будет добиваться сохранения здоровой конкуренции в этом секторе.

Особое внимание Еврокомиссии связано с тем, что после слияния Fiat-Chrysler-PSA будет контролировать около трети европейского рынка грузовиков, значительно превосходя в объёмах продаж Renault и Ford. Решение о законности и допустимых условиях сделки Еврокомиссия должна вынести в течение 90 дней.

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