Еврокомиссия проверит законность союза Fiat-Chrysler с Peugeot

Еврокомиссия объявила о намерении проверить законность объединения автомобильных корпораций Fiat Chrysler и Peugeot. Стоимость сделки, о которой стороны договорились в декабре, составит 50 миллиардов долларов. Предполагается, что в итоге образуется структура, которая войдёт в первую пятёрку компаний по объёмам производства автомобилей.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что эта сделка может навредить конкуренции на рынке лёгких грузовиков в Европе. Вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер подчеркивает важность этого вида транспорта как для частных перевозчиков и малых предприятий, так и для крупных компаний. По её словам, Брюссель будет добиваться сохранения здоровой конкуренции в этом секторе.

Особое внимание Еврокомиссии связано с тем, что после слияния Fiat-Chrysler-PSA будет контролировать около трети европейского рынка грузовиков, значительно превосходя в объёмах продаж Renault и Ford. Решение о законности и допустимых условиях сделки Еврокомиссия должна вынести в течение 90 дней.