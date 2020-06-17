В Европе упали продажи новых автомобилей

Европейскому автопрому предстоит долгий восстановительный период. В мае продажи легковых автомобилей в Старом Свете пережили очередное резкое падение. Несмотря на то, что во многих странах были ослаблены введенные из-за коронавируса ограничительные меры, число проданных в Евросоюзе новых машин сократилось более чем на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И хотя майские цифры выглядят лучше апрельских, до полного выправления ситуации еще далеко. Наибольшее снижение продаж сошедших с конвейеров автомобилей отмечено в Испани - минус 72%. Во Франции показатель снизился на 50%. В Италии и Германии на 49%.

Что касается производителей... Майские продажи BMW Group сократились на 50%. Большая отрицательная динамика у PSA Group (-56,4%). Другой французский автопроизводитель — группа Renault — зафиксировал снижение продаж на 52,5%. Практически такие же показатели у Volkswagen.

С начала пандемии коронавируса представители европейской автоиндустрии объявили об увольнении десятков тысяч сотрудников.

В конце мая руководство Renault сообщило о планах по сокращению 15-ти тысяч рабочих мест по всему миру. Решение было принято рамках плана по экономии двух миллиардов евро. В компании отмечали, что реструктуризация будет проводиться постепенно посредством добровольного увольнения, путем переквалификации или перевода людей на другие должности. В начале июля Renault заключил сделку с государством с целью получить кредиты в размере 5 миллиардов евро.