Ильям Кадри: "Мне нравится служить человечеству и слушать молодых"

Ильям Кадри - в списке влиятельнейших женщин мира. Ее успех опирается на самые современные тенденции и ценности, среди них - многообразие, инклюзия, экология. Кадри - несомненный авторитет в современной химической промышленности, где доминируют мужчины: в 2019 году она возглавила одну из крупнейших и старейших профильных компаний мира, Solvay. Ее миссия: дать новый импульс бизнесу, сделав его более зеленым и прибыльным.

Изабель Кумар, Euronews: "Я знаю, что для вас главный девиз - "люди, прибыль, планета". Какая составляющая самая важная?"

Ильям Кадри : "Люди. Людям нужен дом, им и является наша планета. Без окружающей среды нет ни личности, ни семьи, ни общества. Значит, Земля - наш дом, но говорим мы о людях и человечестве".

Изабель Кумар: "Меня впечатляет ваш статус абсолютной и совершенной бизнес-леди. Вы усердно работали, чтобы добиться этого, но ваш дорога не была предрешенной, не так ли? Вы выросли в Касабланке, вас растила бабушка, она привила вам очень яркие ценности. Какие из них определяют вас сегодня?"

Ильям Кадри: "Да, моя бабушка была моим первым и главным ориентиром. Она была неграмотна, но научила меня любить книги, уважать людей, которые записывают свои мысли, несут мудрость. Как рожденная в Африке женщина, бабушка была восприимчива к знанию, мудрости, и научила меня этому. Вообще бабушка многому меня научила. Она помогла мне найти третью дверь. Знаете, что в Марокко девочкам говорят, что в их жизни - две двери. Одна - из дома отца в дом мужа, вторая - в могилу. Бабушка посмеялась, сказав, мол, это звучит как-то не очень, поищи-ка третью дверь. Моим выходом стала учеба".

Изабель Кумар: "Многие из нас никогда не слышали о компании Solvay, но она так или иначе напрямую касается многих аспектов нашей жизни. Расскажите о ней немного".

Ильям Кадри: "Solvay существует уже 159 лет, то есть очень и очень давно. То, что делает фирма, вы находите, к примеру, под капотом вашего автомобиля, в тех моделях, где есть начинка для электромобилей. В мире нет электрокаров без нашего участия!

Еще наши решения и продукты используют фармгиганты, мы помогаем очищать воду, канализацию. В фокусе нашего внимания- гигиена, в частности, гели для рук. которыми сейчас пользуется каждый.

Мы производим кальцинированную соду, это наш традиционныйпрофиль, производим оконные стекла, стеклопакеты, то есть охватываем и автопром, и строительство, и ремонтные работы.... Solvay, возможно, сразу не бросается в глаза, но именно наша компания позволяет развиваться другим направлениям. Не зря говорят, что химическая промышленность - мать всех отраслей".

Изабель Кумар: "В вашей истории поражает, как вам удалось преодолеть сразу два барьера в карьере, ведь вы - женщина и вы - женщина из Африки. Как все это повлияло на ваш профиль бизнес-лидера?"

Ильям Кадри: "Знаете, Изабель, я ведь не хотела ставить рекорды, пробивать потолок, я просто хотела жить своей жизнью, идти за мечтами и страстью. Я рано поняла, что меня влекут наука и техника. Мне хотелось работать в сферах, связанных с физикой, химией и математикой. Я получила диплом инженера, потом защитила докторскую. Позднее заинтересовалась устойчивым развитием. Кстати, этот подход начался у нас в Марокко, в Касабланке. Мы очень бережно относились к окружающей среде, экономное расходование продуктов и воды для нас много значило в то время".

Изабель Кумар: "В химпроме и сейчас не так много женщин. Что вы сделали для изменения ситуации?"

Ильям Кадри: "Вы правы, женщин не хватает, особенно в научно -технических профессиях, в машиностроении, математике... Их не хватает по многим причинам, хорошим, плохим. Возможно, потому, что в школе наметилась тенденция скорее двигать женщин в биологию,производство, удаляясь от карьеры в науке и бизнесе. Мы часто упускаем их на этапе, когда женщины подходят к поворотнойточке семейнойжизни - материнству. Я сама проходила через это, было крайнесложно. Многиесходят с карьерной дистанции. Мы не готовим женщин к этому моменту. Я же была натренирована, совсем как спортсмен, чтобы взяться за эту работу".

Изабель Кумар: "Как?"

Ильям Кадри: "Через программы личностного роста. Компании, где я работала, верили в меня. У меня были коучи и патроны. Знаете разницу? Коуч разговаривает с вами весь день, а патрон продвигает вас в ваше отсутствие - там, где обсуждаются лучшие проекты. Думаю, девушкам, женщинам стоит подумать о том, как обзавестись и теми, и другими. Это важно, в добавок к вашей настойчивости, выносливости, трудолюбию".

Изабель Кумар: "Когда вы говорите об инклюзии, вы подразумеваете гендерное равенство, но инклюзия - это еще и интеграция инвалидов, людей разных национальностей, это права сексуальных меньшинств. Как на вашем уровне можно изменить экосистему компании, в которой работают десятки тысяч человек?"

Ильям Кадри: "Концепция многообразия в Solvay - это, конечно, равенство полов, рас, этнического происхождения, религиозных взглядов, цвета кожи. Все это важно. Если вы ставите на многообразие, это предполагает инклюзивный подход. В нашей группе мы ставим инклюзию во главу угла. Я слишком часто видела, как идеи многообразия распадались, так как люди не умели правильно к ним подойти.

Мне все это очень близко, так как я сама - наглядныйпример инклюзивности и разнообразия. Мне дали шанс, да и я не сидела сложа руки, а готовила почву, чтобы это случилосьв моей жизни. Когда возможностьподвернулась, я сумела ею воспользоваться.

Мы занимаемся инклюзией не ради благотворительности, нет, это влияет на результат. Такой подход делает компании сильнее, прибыльнее. Наши сотрудники, миллениалы, будущие лидеры, обращаются к нам с просьбой о создании такой среды".

Изабель Кумар: "Это подводит меня к следующему вопросу: речь идет об устойчивости, поскольку она - часть вашей системы ценностей. Устойчивость - одна из идей, которые меняют мир, это выгодно но когда устойчивость станет по-настоящему прибыльной? И готова ли ваша компания попытаться замахнуться на то, чтобы выйти на нулевой уровень выбросов?"

Ильям Кадри: "Конечно, перемены должны быть выгодны, иначе они не задержатся, а значит, тут нет устойчивости, верно? Здорово, что сегодня за это взялись наука и техника, они предложат новые решения. Наша компания - тоже на этом пути. Мы примкнули к Парижским соглашениям, это немаловажно, ведь мы отказываемся от угля. Наша группа стартовала 159 лет назад с торговли кальцинированной содой, используя уголь в качестве первичного источника энергии Мы до сих пор не знаем точно, как обойдемся без угля на всех наших производствах к 2030 году, но мы обязались это сделать.

Так что не нужно бояться. Думаю, что компании, которые не собираются воспользоваться зеленым сдвигом, которые не относятся серьезно к дорожной карте устойчивости, потерпят неудачу и исчезнут. Их постигнет та же участь, что и группу "Кодак" в свое время".

Изабель Кумар: "Поговорим о климате и окружающей среде: когда вы видите эти огромные химпроизводства, не возникает чувства, что перед нами - зеленые структуры. В какой степени Solvay загрязняет окружающую среду сегодня?"

Ильям Кадри: "Именно в этом направлении и должна идти химическая промышленность. Конечно, это один из секторов, который выбрасывает CO2. Мы должны стремиться к углеродному нейтралитету, но мы не можем сделать это в одиночку, нам нужны партнеры, нужно государственно-частное партнерство. Как компания, мы готовим рывок, корректируя производство нашей продукции чтобы встать на циркулярные рельсы.

Прекрасным примером этого является наше сотрудничество с Veolia в сфере утилизации аккумуляторов. Вы знаете, что батареи вашей машины в конце срока службы выбрасываются. Что такое батарея? Это катоды и аноды. Там полно драгоценных металлов, лития, кобальта. Если мы сможем их извлечь, то сможем идти дальше. Когда мы так используем отходы, то это - уже не отходы!"

Изабелла Кумар: "Коронавирус увеличил страдания миллионов людей. Но мы все чаще слышим и то, что ковид - еще и катализатор перемен в крупном бизнесе. Вы как руководитель это видите?"

Ильям Кадри: "Мы впервые столкнулись с несколькими столь разными рисками одновременно. В первуюочередь мы беспокоилисьо безопасности сотрудников. В марте прошлого года я была главнойпо маскам, а гендиректором. Мы все отчаянно искали маски, чтобы защитить персонал. Мы также должны были защитить наш капитал, ведь без денег не выжить. Мы должны были позаботиться о нашей производственной цепочке, о клиентах, подумать, как не нарушить поставки в условиях закрывавшихся границ.

Я сказала тогда своимкомандам: у нас - два пути. Первый - жаловаться и объяснять, что контекст очень тяжелый, ведь мы завязаны на транспорте. Второй путь - ускорить перестройку и выйти с новыми силами. Компания выбрала второй вариант. Это невероятно, я так горда: после 9 месяцевкризиса мы стали лучше, я в этомубеждена".

Изабель Кумар: "Это было очень тяжелое время. Вы как глава Solvay занимаетесь и реструктуризацией, сокращениями... Как вам спится, зная, что в мире разрушаются жизни людей?"

Ильям Кадри: "Это тяжело и болезненно. Ни один гендиректор не хочет таких реструктуризаций. Нам нравится расти, создавать рабочие места. Но я научилась смелости, научилась заботиться. Моя роль в исполнительном комитете - в том числе идти на трудные решения, чтобы вывести компанию из кризиса.

Реструктуризация, к сожалению, порой составляет часть этих трудных моментов. Но если вы не пойдетена этот шаг, вы потерпите неудачу и потеряете еще больше людей. Сокращать нужно с осторожностью и уважением. Мы открыли фонд солидарности Solvay. Моя команда и я лично урезали свои зарплаты на 15% в год, за нами последовал совет директоров, мы призвали инвесторов пожертвовать частью дивидендов и так поддержать наших сотрудников, их семьи и общины, нуждающиеся в помощи из-за пандемии. Кстати, за шесть недель мы собрали 12 миллионов евро".

Изабель Кумар: "Я анализировала ваш путь и вижу, что наставники были для вас важны. Но вы и теперь ищете наставников, только более молодых! Зачем? Чему они вас учат?"

Ильям Кадри: "Многому! Они учат отказаться от усвоенного и переучиться, учат мудрости. В конце концов, роль генерального директора, лидера - оставить наследие, передать эстафету, улучшив состояние бизнеса для следующих получателей - молодых.

Им важно защищатьпланету. Я выросла с опорой на принципы устойчивости, это - моя личная история. Но при этом я не росла, думая о защите планеты. А это действительнонеобходимо.

Я очень симпатизирую, уважаю будущее поколение, которое сменит нас. Мне нужно прислушиваться к ним, и я это делаю. Молодые очень щедры со своей мудростью".

Изабель Кумар: "С опорой на ваш профессиональный путь, на вашу международную карьеру, опыт в бесчисленных компаниях мира вы можете сформулировать, что делает из нас хорошего лидера?"

Ильям Кадри: "Руководительдолжен иметь эмоциональный интеллект, уметь сочувствовать. Вы должны осмелиться показывать свою уязвимость. Уязвимость - это сильная сторона, а вовсе не слабость. Я искренне верю, что лидеры, не обладающие этими качествами, потерпят неудачу и уйдут".

Изабель Кумар: "В чем ваша уязвимость?"

Ильям Кадри: "Люди! Я их люблю. Люблю служить человечеству. Одновременно знаю, как быть смелой, как заботиться!"

Изабель Кумар: "И, наконец, вы, похоже, получали очень хорошие советы, а какой можете дать сами?"

Ильям Кадри: "Имейте мечту, живите ею. Мечтайте о большом, о большем, чем, как вам кажется, вы можете поднять... мечтайте по-крупному и идите!"