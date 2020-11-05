Алехандро Агаг: "Спорт расскажет людям о происходящем с климатом"

Он мало похож на экоактивиста. Алехандро Агаг резко отвернулся от классической Formula 1, влюбившись, по собственному признанию, в электромоторы. Сегодня он вершит революцию в автоспорте. Первый ее эпизод состоялся в 2014 году, когда Алехандро запустил гоночную серию Formula E для электромобилей. Сегодня - очередной рывок с экстремальной гонкой Extreme E для внедорожников, тоже полностью электрических. Проект объединяет спорт, а также стремление Алехандро внести вклад в борьбу с изменением климата и гендерным неравенством. Алехандро ответил на вопросы нашего канала.

Euronews: "Спасибо, что присоединились к нам. Итак, вы перешли из политики в Formula 1, а теперь вы - вы полноценный экологический активист. Не вполне обычная карьера у вас!"

Алехандро Агаг: "Да, я не знаю, кто бы еще ушел из политики в автогонки. Но я люблю политику. Я начал очень-очень молодым, когда учился в университете. И продолжал бы, наверное, еще долгие годы, если бы не женился на этой женщине".

Euronews: " На какой "этой"?"

Алехандро Агаг: "Моя жена была дочерью тогдашнего премьер-министра Испании. И я решил уйти из политики, чтобы чтобы не иметь конфликта интересов с семьей, чтобы не работать на своего тестя. Мне действительно такая идея была не по душе. Так что я бросил политику, и мне пришлось искать работу.

У меня были друзья из мира автоспорта - Берни Экклстоун и Флавио Бриаторе. И они предложили мне начать сотрудничать.Я начал заниматься, скажем, обычным автоспортом, и поначалу я не был защитником окружающей среды. Думаю, я защитник окружающей среды нового типа. для меня важно, чтобы сегодня таких людей было как можно больше. Нам нужно сделать всех защитниками окружающей среды".

Euronews: "Как новый защитник окружающей среды, расскажите, как вы пришли к этой точке? Для вас работа в Formula 1 показалась невозможной и вам потребовалось срочно что-то изменить? Буквально в одночасье? Или это было постепенное осознание?"

Алехандро Агаг: "На самом деле, и то, и другое. Я всегда интересовался экологией, стал больше волноваться с тех пор, как как у меня появились дети, думаю, так у многих происходит.

Мы читаем новости, смотрим документальные фильмы, понимаем, что что-то не так. Так родилась идея. Потом я осознал коммерческую реальность. Спонсоры, крупные корпорации отказывались от участия в Formula 1, потому что это был не зеленый спорт. Я учел это и решил, что мы должны попытаться создать зеленую версию того, что мы делаем, зеленую версию автоспорта, Formula E. Так все и началось".

Euronews: "Но ведь это большая авантюра, не так ли? Как вам удался замысел, вряд ли все сразу шло гладко, все сразу к вам потянулись?"

Алехандро Агаг: "Не то слово, все подумали, что это безумие. Люди думали, что я потерплю неудачу. Мы чуть не разорились, мы были в двух шагах от этого. Не знаю, во мне ли было дело, но иногда, когда сильно веришь во что-то, получается протолкнуть дело. Может, вам в этот момент еще и повезло, кто знает. Я знаю лишь то, что пришел в бизнес слишком рано. И что мы чуть не разорились, но смогли выжить, а затем за нами выстроилась целая очередь последователей, родилось движение. Мы смогли вырастить его до нынешних размеров, сейчас это - гигантский проект, целая вселенная".

Euronews: "И теперь в этом контексте вы ставите новые задачи, они заложены в проекте Extreme E. Гонка будет запущена в 2021 году. Расскажите немного об этом".

Алехандро Агаг: "Благодаря Formula E я все больше увлекся мерами по борьбе с изменением климата, различными акциями в защиту окружающей среды, и вот я подумал, что мы могли бы сделать больше с автоспортом. Самые популярные передачи по телевидению - это спорт. Спорт важнее всего.У спортивных передач большая аудитория, чем у фильмов об окружающей среде. Поэтому я подумал, что спорт поможет людям понять, что происходит на планете.

Давайте перенесем спорт в те регионы, где изменение климата уже идет, давайте покажем с помощью спорта, что происходит в Арктике, в тропических лесах, в пустынях и океанах. Вот об этом - Extreme E" Алехандро Агаг

Euronews: "И как все это вы делаете на практике?"

Алехандро Агаг: "Я беру электрические внедорожники, чтобы показать: электромобили - тоже хороший вариант для сложной местности в удаленных регионах. У нас есть судно, St Helena, без него невозможно, нужен собственный транспорт, чтобы добраться до этих мест.

Мы не хотим туда лететь, чтобы не производить выбросы СО2. мы надеемся, что в нашем проекте будут участвовать лучшие гонщики. Мы собираемся проводить гонки по всему миру, пять гонок в год, в удаленных местах".

Euronews: "А поддержка у вас достойная? У вас столько же последователей, когда речь заходит о новых задачах по защите окружающей среды, столько же, сколько вы имели с вашей Formula E?"

Алехандро Агаг: "Я чувствую большую поддержку, да, это так. Очень интересно наблюдать, как все больше и больше людей действительно хотят принять участие в этом. Но есть и те, кто против. Они говорят, что в таких местах гонки проводить не стоит, там не место для машин.

И, знаете, наличие критиков дает мне еще больший стимул. Многие ведь просто не хотят ничего делать, а я думаю, что это неправильно. Я всегда привожу пример. Нам придется использовать много углерода, сделать огромные выбросы СО2, чтобы выйти наконец из углеродной эпохи. Например, нам нужно сделать солнечные батареи. Нам нужны миллионы солнечных панелей, их производство потребует выбросов углерода. Но в долгосрочной перспективе это позволит нам избавиться от углеродной зависимости.

То же самое и в моем секторе: мы должны продвигать электромобили. Нам нужно сделать миллионы более эффективных машин.На этапе производства мы будет осуществлять выбросы ради благой цели.

Важно принимать меры. Меня и правда очень раздражают люди, которые ничего не хотят делать".

Euronews: "Вы точно спешите многое сделать, но будет ли гонка Extreme E - нулевой с точки зрения выбросов?"

Алехандро Агаг: "Конечно! Но есть только один способ выйти на ноль, это способ замены и компенсаций. Для начала вы стараетесь снизить выбросы, вот почему мы используем судно вместо самолета. Мы минимизируем дорожные передвижения, пересматриваем маршруты.Но даже сведя выбросы к минимуму, на ноль нам не выйти. И вот этот остаточный след нужно компенсировать. Как? Посадив деревья, например, выполнив действия по удалению углерода из атмосферы разными способами. И только тогда вы станете углеродно-нейтральными или даже углеродно-отрицательным".

Euronews: "То есть вы собираетесь поехать в регионы, пострадавшие от изменения климата. Что надо сделать, чтобы гарантировать, что после вас там не останется ущерба? Вас это беспокоит?"

Алехандро Агаг: "Мы называем нашу гонку Extreme E "гонкой без следов". Когда мы уйдем, никто и не поймет, что мы там были. С нами работает научный комитет с ведущими мировыми экспертами в сфере экологии и климата, это ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов. Они сначала проверят ситуацию в регионе гонки, убедятся, что мы ничего не повредили. А потом они будут координировать на местах нашу программу наследия. В каждом регионе мы собираемся что-то полезное оставить. Мы будем работать с местными сообществами, у нас будут конкретные проекты! Пусть небольшие, но мы будем что-то делать! Да, у меня идея-фикс - делать, а не болтать.

Вот наши гарантии того, что гонки не оставят негативного следа".

Euronews: "Вас интересует не только электротранспорт, верно? И не только окружающая среда. Вы в новой гонке предлагаете решения и в сфере равенства полов. Это очень интересно, ведь автоспорт - среда, подпитываемая тестостероном. И вот вы приглашаете женщин сесть за руль рядом с мужчинами. Что вас подвигло на этот шаг? Это маркетинг или вы и правда хотите бросить вызов сексизму в гоночном спорте?"

Алехандро Агаг: "Вы знаете, я думаю, что равенство - одна из больших историй этого века. Уверен, что паритет между мужчинами и женщинами будет достигнут, но работы предстоит немало.

И особенно в автоспорте. Мой мир - автоспорт. Я совершенствуюсь в своем деле. Я не могу менять ход вещей в мире моды или, к примеру, в фармотрасли. Я занимаюсь автоспортом. И именно туда хочу привнести равенство. Я пробовал лет 15 назад. На Formula 3 в Испании я решил: сделаю команду только из женщин! И сделал команду с двумя гонщицами, но они соревновались с мужчинами, это не увенчалось успехом. Я понял, что формат неверный. И вот уже 15 лет я размышляю, как лучше привлечь в гонки женщин, как дать им равные с мужчинами шансы, поскольку ситуация, когда женщина регулярно проигрывает, а парни взбираются на пьедестал, вызывает еще большее разочарование.

Я посмотрел на теннис, на их парные разряды. Там женщины и мужчины одинаково важны для победы. Вы знаете, мужчины могут ошибиться, проиграть - и наоборот.

Поэтому я решил сделать команды из мужчины и женщины, каждый сделает по заезду. Таким образом, на команду придется два заезда. И будет неважно, кто идет быстрее, мужчина или женщина, оба одинаково важны для победы, оба будут стоять на пьедестале.

И это на самом деле увлекательно, мы с головой вникаем в проект. Две недели назад я проводил тесты с водителями-женщинами и водителями-мужчинами. И мужчины сказали, что победит та команда, где будет самая лучшая гонщица".

Euronews: "Именно, ведь у женщин нет такого опыта в этом виде спорта. Наверное, разрыв между первой лучшей и, скажем, третьей лучшей огромен?"

Алехандро Агаг: "Это очень интересно. Да, в гонках очень много мужчин, и те, кто собирается участвовать в нашем проекте, естественно, по уровню могут быть близки друг к другу. Женщин в спорте меньше, так что разница между первой и той. кто идет чуть медленнее будет заметнее.

Сейчас по всему миру ищут лучших гонщиц. Говорят, женщины впервые чувствуют себя настолько востребованными именно с момента объявления формата гонки Extreme E и нашей акции по гендерному равенству. Я считаю, что уже на этом этапе результат отличный".

Euronews: "Вы ставите на классное телевидение, зрителей ведь на гонках не будет?"

Алехандро Агаг: "Нет, коммерческих зрителей не будет. Мы думаем, что в некоторых районах мы откроем места для коренного населения. Чтобы они могли откуда-то, с холма, другого места, посмотреть за гонкой. Прийти и бесплатно понаблюдать.

А коммерческих зрителей там не будет, это медийный проект. Все пойдет через СМИ, будет прямая трансляция, будут документальные фильмы.

Запуская проект, мы не могли предвидеть историю с ковидом. А получилось, что наш формат гонки идеален для времени, когда вы не можете пускать гостей. Так что мы - в некотором смысле защищенный от коронавируса спорт".

Euronews: "Вы - настоящий революционер в своей отрасли, но возможно, изначально в ваши планы это не входило. Но сейчас вам это нравится? Это мотивирует вставать по утрам?"

Алехандро Агаг: "Это и правда не входило в мои планы. Я встаю по утрам, чтобы не разочаровывать людей, которые мне доверяют. Ведь мне многие доверяют, и я очень благодарен. Это и команды, которые подписываются, тратятся, верят в эту гонку. Это инвесторы, которые меня поддерживают, телевидение, вещательные компании, которые согласились транслировать ралли. И, наконец, местные сообщества. Мы, к примеру, собираемся посадить миллион мангровых деревьев в Сенегале вместе с местными жителями. Мы хотим восстановить сотни гектаров тропических лесов вместе с сообществами Амазонки. Я пообещал, что проведу этот чемпионат, что мы пойдем дальше и станем проводить гонки по всей планете. Повторюсь, я не хочу никого разочаровать, вот мой мотор. Кстати, так было всегда - я старался не подводить тех, кто мне доверился".

Euronews: "Это ралли - еще и и новый шаг в бизнесе с тех пор, как вы заинтересовались окружающей средой? Менялось ли ваше отношение к бизнесу по мере вашего движения по этому пути? Пути относительно недлинному, ведь Formula E была запущена только в 2014 году?"

Алехандро Агаг: "Да, однозначно мое отношение к бизнесу изменилось. Раньше главным и вполне обоснованным для меня было хорошо вести дела и зарабатывать. Сегодня я думаю о том, чтобы правильно вести дела, иначе это не соответствует принципу устойчивости. Избитая фраза, но мне и правда хочется сделать мир лучше. Если ты сможешь сделать мир лучше, то в старости будешь счастливее. Мне недавно исполнилось 50, так что я чувствую себя немного старше, чем три недели назад. Пусть ты сделал немного. Но я же сказал, что мое кредо - делать, а не говорить!"

Euronews: "Похоже, что ваше стремление перевернуть сектор гонок вверх дном стал своего рода зависимостью. Вы подсели, верно?"

Алехандро Агаг: "Да! Я, наверное, немного подсел на электромоторы. Это так. Когда я запустил одну гонку, следующую готовить было уже проще.

Когда у нас родилась идея Extreme E, у нас уже была Formula 1, но мы сказали: а почему бы и нет?

Nо же самое мы говорим сейчас по поводу ралли электролодок. Мы смотрим и на электрические самолеты, в секторе есть опции, пригодные для спорта. Таким образом, мы можем полностью перевести на электрорельсы спорт - будь то автогонки, водные ралли, авиасоревнования. Почему нет? Мы в состоянии сделать это, потому что можем привлечь капитал, потому что у нас есть ноу-хау, контакты в отрасли, поставщики технологий... Так давайте делать! Я думаю, это весело, полезно и к тому же выгодно".

Euronews: "Поговорим о советах. Вы сказали, что часто рисковали на своем пути. Какой лучший совет вы когда-либо получали?"

Алехандро Агаг: "Интересный вопрос. Наверное, - не слишком прислушиваться к пустой критике. Вы всегда должны учитывать советы, значимые, разумные, даже если вас по ходу дела не хвалят. Но просто слушать негатив, прогнозы, что прогоришь.... Мне столько раз это говорили! Если бы я слушал, то просто должен был бы лежать в постели и не двигаться. Так что для меня лучший совет - не слушать тех, кто думает, что вы проиграете".