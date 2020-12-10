Бертран Пиккар: облететь вокруг света и найти "1000 эко-решений"

Слова "невозможно" нет в его лексиконе. Он первопроходец, исследователь и, как он выразился, вдохновитель. Бертран Пиккар наиболее известен тем, что стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие на самолете, работающем на солнечной энергии, который он совместно изобрел. Теперь он приступил к реализации, как он сам говорит, его величайшего приключения. На самом деле 1000 приключений, каждое из которых демонстрирует различные способы борьбы с изменением климата и получения от этого прибыли. Мы побеседуем с Бертраном Пиккаром в его родном городе Лозанна в Швейцарии.

Изабель Кумар, Euronews:

Бертран Пиккар, огромное спасибо за участие в программе "Прорыв". Вы исследователь, искатель приключений, но в вашем духе есть нечто большее, чем потребность, непреодолимое желание броситься в неизвестность?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Нет, это скорее желание совершить прорыв. Исследователь - это тот, кто не удовлетворен существующим положением вещей, тем, что он видит, тем, что у него есть. Поэтому он хочет чего-то еще, чего-то большего. Он хочет искать то, что могло бы сделать мир или самого себя лучше. Так что неизвестное, конечно, здесь преобладает. Если мы сосредоточены только на том, что знаем, мы теряем все остальное. Вот почему я люблю бросать вызов неизбежности и изучать способы сделать все по-другому.

Изабель Кумар, Euronews:

Давайте поговорим о вашем путешествии, потому что я думаю, что главный поворотный момент наступил, когда вы совершили кругосветное путешествие на воздушном шаре, а затем появился проект Solar Impulsе, одно из ваших самых больших достижений на сегодняшний день. Что вы хотели доказать этим проектом создания самолета на солнечных батареях?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Я хотел доказать, что экологически чистые технологии и возобновляемые источники энергии могут достичь невозможного. Это было моей главной целью, а также доказать, что самолет на солнечных батареях может летать без топлива ночью, используя лишь солнечную энергию.

Бертран Пиккар Euronews

Изабель Кумар, Euronews:

Когда вы приступили к этому удивительному приключению, о чем вы думали? Вы боялись неудачи? Вы знали о риске?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Все мои примеры для подражания были астронавтами, исследователями, дайверами, защитниками окружающей среды, в дополнение к великим исследователям - моим отцу и деду. Я всегда хотел такой жизни. Полет вокруг света на воздушном шаре в конце прошлого века был последним возможным большим приключением. Ричард Брэнсон сделал это, Стив Фоссетт сделал это. И я подумал: а почему не я? Я попробовал, дважды потерпел неудачу, в третий раз у меня получилось, но это был максимум, чего мы могли достичь с топливом. 20 дней беспосадочного перелета, 45 000 километров, самый длинный полет за всю историю авиации. Но мы приземлились с 40 килограммами жидкого пропана из 3700 килограммов, которые у нас были на старте. И я подумал, что если я хочу лучшего результата, я должен изменить эту парадигму. Я должен снова совершить прорыв и сделать что-то без топлива, потому у неба нет предела, а у топлива он есть. И так появился проект Solar Impulse, мечта облететь вокруг света без топлива. И единственной возможной энергией для этого в то время была солнечная энергия.

Изабель Кумар, Euronews:

Если мы посмотрим на авиационную промышленность сегодня, она вынуждена заново перерождаться не только из-за Covid, но и из-за этого экологического давления, ведь коммерческая авиационная промышленность сильно загрязняет окружающую среду. Как вы думаете, решение будет водородным? электрическим? возможно, солнечным?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— В солнечной энергетике должен произойти большой прорыв, если вы хотите перевозить пассажиров на дальние расстояния. Размах крыла у самолета Solar Impulse был 72 метра, скорость - 45 км/ч, только с одним человеком на борту. Для такого полета нам было достаточно солнечной энергии. Но это не очень практично для 200 пассажиров. Если вы хотите совершать коммерческие полеты сегодня, то это будут гибридные самолеты, это будет водород. Может быть, для маленьких самолетов это будут батареи. Но солнечная энергия может использоваться как дополнительная. Если бы крылья Airbus А380 были покрыты солнечными батареями, это давало бы энергию только для развлечений на борту, но не для двигателей.

Изабель Кумар, Euronews:

Если мы посмотрим на отрасль сейчас, то она явно в упадке из-за Covid-19. Как вы думаете, когда авиаиндустрия вновь воспрянет, она неизбежно сделает ставку на ископаемое топливо, по крайней мере из-за финансового давления? Или это может быть тот момент, когда она решит модернизировать себя?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Нет, это момент, когда принимаются решения. Airbus взял на себя обязательство представить самолеты с нулевым уровнем выбросов в течение 15 лет. Через 15 лет это возможно. Авиация настолько прорывная, настолько инновационная, что это возможно сделать. Если оглянуться назад в историю, то 15 лет - это был полный цикл для создания новых самолетов. Каждый раз, каждые 15 лет, происходила революция. Так что это возможно, но для этого понадобятся эти 15 лет. Но нам нужно понять, что мы должны действовать.

Бертран Пиккар и Изабель Кумар Euronews

Изабель Кумар, Euronews:

Теперь я хочу поговорить о Вашей инициативе "1000 решений", к достижению которой вы близки. В вашем багаже полет вокруг света на воздушном шаре, Solar Impulse под вашим управлением - почему вы взяли на себя эту третью действительно довольно серьезную задачу?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Потому что задача "1000 решений" - это действительно то, о чем идет речь. Breitling Orbiter 3, воздушный шар, способный облететь вокруг света, был моей личной мечтой. Solar Impulse, полет вокруг света на солнечном аэроплане был очень символичной затеей. Теперь, когда я приземлился, настоящая прагматичная задача - принести миру выбор из 1000 технологических решений, которые могут защитить окружающую среду, но при этом будут финансово выгодными. Третье кругосветное путешествие будет с этим портфолио, этим гидом по 1000 решениям, чтобы дать правительствам, крупным корпорациям, институтам все инструменты, необходимые им для достижения своих экологических целей. Сегодня у всех есть экологические цели, углеродно-нейтральные к 2040 или 2050 годам, но никто не имеет понятия, как это сделать. Я хочу показать, что все эти решения уже существуют, они могут быть в маленьких стартапах, больших корпорациях, транснациональных корпорациях. В целом существуют сотни и сотни таких решений, которые могут быть использованы для достижения более амбициозных целей в области экологической политики и энергетики.

Изабель Кумар, Euronews:

Если мы говорим об инвестировании в будущее, мы можем изучить ваши "1000 решений". Как далеко вы от отметки в 1000? можете ли вы рассказать нам, чтобы нашим зрителям было понятнее, например, о двух решениях, которые действительно привлекли ваше внимание?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Из 1000 решений мы определили и обозначили 830.

Мы почти достигли цели, и среди этих технологических решениях есть те, которые экономят воду, помогают очищать воду, производят энергию с помощью волн, есть способ лучшего изолирования зданий, чтобы сделать их "умными", способ использования тепловых насосов. Один из проектов позволяет получить гораздо более дешевую солнечную энергию, в четверть от стоимости электроэнергии, производимой нефтью, газом, углем или ядерной энергией. Существуют решения, которые делают автомобили намного чище - небольшой модуль, который вы устанавливаете на свой двигатель за 500 долларов, и он экономит 20% топлива и впитывает 80% токсичных частиц, которые выбрасываются. Люди ждут одного чудотворного решения. Но чудо в том, что существует так много решений, каждое из которых имеет какой-то маленький результат. И все вместе мы меняем мир, меняем технологии, меняем защиту окружающей среды.

Изабель Кумар, Euronews:

Одно дело - иметь отличные идеи, и совсем другое – воплощать их в жизнь. __Сколько из всех этих решений реализуемы, сколько из них промышленно развиты настолько, что прямо сейчас готовы к использованию?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— 100% из этих "1000 решений", потому что это один из критериев. Мы не хотим навешивать ярлык фонда Solar Impulse на туманную идею так называемого гениального изобретателя, который покажет результат через 50 лет. Нет, все решения, которые мы приняли во внимание, - это решения, которые либо уже есть на рынке, либо готовы выйти на рынок, которые явно выгодны для отрасли, которые точно создадут рабочие места и которые также защищают окружающую среду. Если эти три критерия соблюдены, то наша группа экспертов одобряет идею.

Изабель Кумар, Euronews:

А что с точки зрения прибыли на инвестиции по сравнению с традиционными инвестициями? Как они соотносятся?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Прибыль та же самая или лучше, мы получаем ее иногда через шесть месяцев, максимум через пять лет. Но когда у вас есть средства, которые сейчас имеют отрицательные процентные ставки, это прекрасно. Вы занимаете деньги, зарабатываете, пока получаете проценты, и инвестируете в новую инфраструктуру, которая защитит окружающую среду, и она окупается. Я хочу подчеркнуть тот факт, что мы должны перестать думать, что есть только выбор между экономическим антиростом, который приводит к хаосу в обществе, или этим так называемым неограниченным ростом, который ведет к экологической катастрофе. Нет, есть третий путь, который я называю качественным ростом, когда вы создаете рабочие места, зарабатываете деньги, заменяя то, что загрязняет окружающую среду, тем, что ее защищает. Сегодня, когда миллиарды евро и долларов хлынули на рынок для восстановления в связи с кризисом COVID-19, это идеальный момент для замены инфраструктуры на гораздо более современные системы, которые окупают себя. Именно так мы будем создавать рабочие места и зарабатывать деньги.

Изабель Кумар, Euronews:

Ирония в том, что, судя по тому, что вы говорите, эти решения уже существуют. Проблемы окружающей среды, с которым мы сталкиваемся, их решения уже существуют, они уже на нашем пороге, мы видим их. Почему их не берут во внимание?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Потому что большинство этих решений приходят от компаний, которые недостаточно известны, или иногда они приходят от крупных компаний, и люди думают, что это всего лишь маркетинг, и они не верят в их эффективность. И есть еще один малоприятный факт.

Дело в том, что законодательная база позволяет загрязнять окружающую среду. Вы можете выбрасывать в атмосферу столько углекислого газа, сколько захотите, столько пластика в океан и столько химических веществ в почву или даже в пищу, которую вы едите. Это законно. Многие компании говорят: то, что мы делаем, разрешено, это законно, почему мы должны меняться? Но если у вас есть очень амбициозный модернизированный регламент, действительно основанный на сегодняшних технологиях, а не на тех, которые существовали 50 лет назад, то вы создадите потребность в том, чтобы все эти новые технологии пришли на рынок. И это потянет за собой все стартапы, которые будут процветать, создавать рабочие места и будут очень, очень прибыльными. И тогда у вас будет гораздо больше победителей, чем проигравших в этом экологическом переходе.

Изабель Кумар, Euronews:

По профессии вы еще и психиатр, и, учитывая все, что вы мне сказали, я попрошу вас побыть на месте пациента, потому что я думаю, что, когда вы облетели весь мир, когда вы изучили эти тысячи решений, это дало вам время для самоанализа и изучения человеческой природы. Что вы узнали о себе во время этого путешествия?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Я научился быть настойчивым, потому что был очень нетерпелив в прошлом, когда был моложе, а Solar Impulse занял в три раза больше времени, чем я думал, и оказался в пять раз дороже. Поэтому мне пришлось очень много работать, чтобы добиться успеха. Я понял, что никогда нельзя бояться потерпеть неудачу. В противном случае вы ничего не предпринимаете. И мы также должны понять, и это было для меня в новинку, что невозможного не существует, невозможное – только в сознании людей, которые воображали, что будущее будет продолжением прошлого. Но это не так. В будущем всегда будет место прорыву. Поэтому нужно быть прорывными, чтобы соответствовать будущему.

Изабель Кумар, Euronews:

Бертран, у вас было столько невероятных впечатлений в жизни, в воздухе и на суше. Какой совет вы бы дали нашим зрителям?

Бертран Пиккар, воздухоплаватель, изобретатель, глава фонда Solar Impulse:

— Будьте мудрее. Будьте более уважительными. Будьте более сострадательными. Потому что, что бы мы ни делали, мы можем уважать, мы можем иметь сострадание, мы можем быть мудрыми. И я думаю, что это ценности, которые мы действительно должны воплощать во всем, что мы делаем. И более того, во всем, что внутри нас.