Первое место сборной России на турнире по дзюдо в Будапеште

Российская сборная прекрасно выступила на первом после долгого перерыва турнира по дзюдо, который прошёл в Будапеште. Россияне завоевали 10 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и одну бронзовую. В заключительный день соревнований особенно отличился Михаил Игольников, который в своём первом финале турнира "Большого шлема" победил с иппоном менее, чем через 20 секунд после начала поединка.

"Сегодня у меня были очень сильные соперники. Чрикишвили становился чемпионом мира, а Тот - серебряным призёром. Все они были очень хороши", - поделился своими впечатлениями Игольников.

В финальном поединке в весе до 78 кг Француженка Одри Чемео снова встретилась на татами со своей подругой по команде Фанни Эстель Посвит. На этот раз Чемео удалось взять реванш за поражение на "Мастерсе" в Циндао. Радости французской дзюдоистки не было предела.

Награды в этой категории вручил член МОК и бывший президент Венгрии Пал Шмитт.

Это первый турнир после долгого перерыва, мы хотим помериться силами друг с другом, потому что соревнований не было очень давно. Для меня это настоящий подарок. Я здесь, я в отличной форме, давай, Чемео, вперёд! Одри Чемео победительница в категории до 78 кг

Полностью российский финал состоялся в самой тяжёлой категории среди мужчин. Инал Тасоев завоевал "золото", а Тамерлану Башаеву досталось "серебро".

Кайра Саит из Турции не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу в категории свыше 78 кг. В финальном матче она одолела Нихель Шейх Руху из Туниса.

Своё первое "золото" турнира "Большого шлема" Саит получила из рук президента национального олимпийского комитета Венгрии Кристиана Кулчара.

В категории до 100 кг за золотую медаль тоже сразились два россиянина. Победителем из этой схватки вышел Нияз Ильясов. Он сумел уложить Армана Адамяна на татами и выполнить удержание.

Награды вручил Мариус Визер, президент международной федерации дзюдо.

Поединок за "бронзу" в этом же весе стал одним из самых зрелищных моментов дня. Португалец Жоржи Фонсека великолепно выполнил бросок содэ-цурикоми-гоши, за который удостоился оценки "иппон".

Первый после долгого перерыва турнир по дзюдо прошёл в соответствии с новыми санитарными требованиями. В нём приняли участие более 400 спортсменов, которые ждали этого события 8 месяцев. Но теперь волноваться не о чем, следующий турнир не за горами.