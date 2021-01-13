Ухудшение ситуации с коронавирусом в странах Азии

Власти Китая призывают местных жителей отказаться от планирования поездок и встреч в праздничный период, который начинается в стране 25 января. В комитете здравоохранения КНР назвали напряженной складывающуюся в стране эпидемическую обстановку, за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Китае продолжается кампания по массовой вакцинации населения.

В Японии зафиксирован максимум суточного прироста числа смертей среди пациентов с COVID-19 . Из-за ухудшения показателей власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах. Этим режимом уже охвачено более половины населения страны

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил: "Правительство решило расширить зону действия режима ЧС, в которую добавлены семь префектур — Тотиги, Гифу, Айти, Киото, Осака, Хёго и Фукуока. Режим будет действовать до 7 февраля".

В Индонезии первым в стране сделал прививку от коронавируса президент Джоко Видодо. На днях власти одобрили вакцину, разработанную китайской корпорации "Синовак". До 25 января продлен запрет на въезд в Индонезию иностранцам, за исключением некоторых категорий прибывающих.