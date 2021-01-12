Испания пытается преодолеть последствия снежной бури

Снег и мороз. Минувшая ночь, говорят метеорологи, вероятно, стала самой холодной в Испании как минимум за последние 20 лет. Самая низкая температура была зафиксирована в автономном сообществе Арагон - минус 17 градусов.

В Мадриде из-за последствий снежной бури, обрушившейся на столицу в минувшую пятницу, решили отменить занятия в учебных заведениях. Снегопад в городе продолжался более тридцати часов. Из-за непогоды был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, приостановлено железнодорожное сообщение. Сейчас осадков нет. Но ситуация все еще крайне сложная: многие дороги пока не расчищены.

Альберто: "На улицах царит беспорядок. Я говорю не о центральных проспектах, там у них больше ресурсов задействовано, а об улицах второстепенных, где не так много ресторанов и магазинов. Я думаю, еще дня три, а то и четыре там невозможно будет проехать".

Эрнесто: "Лед очень твердый, и это основная для нас проблема", - говорит работник коммунальных служб. "При такой низкой температуре он не тает и не тает совсем. Вот мы все утро здесь работаем".

Испанские военные помогают расчищать снег на подъездах к медицинским учреждениям.

Лейтенант Роблес: "Сейчас мы очищаем дороги, ведущие к главному входу мадридской больницы Северо Очоа. Это наша миссия. Мы так же будем работать и с другими клиниками."

Большинство основных автомагистралей в центральном регионе в настоящее время открыты. Аэропорт испанской столицы начал работу. Однако есть опасения, что непогода может повлиять на доставку в Мадрид необходимой вакцины от коронавируса. Испанская авиакомпания Iberia решила отменить 50% запланированных на вторник рейсов, связывающих Мадрид с остальными городами королевства и европейскими странами.