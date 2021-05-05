На региональных выборах в Мадриде побеждают консерваторы

Мадрид проголосовал за консерваторов: после обработки 99% протоколов, согласно официальным данным, Народная партия выиграла 65 из 136 мест в парламенте, как оно именуется в Испании, автономного сообщества.

За представителями Народной партии следуют социалисты, получившие в три раза меньше мандатов, чем их удачливые соперники, столько же у партии "Мас Мадрид", и от левой "Подемос" заседать будут 10 парламентариев.

Один из сторонников Народной партии так объяснил свой выбор: "Хватит уже сидеть по домам, как нас пытались заставить сделать социалисты. Да здравствует народная партия, ура! Вива Аюсо!".

Президент автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо своим избирателям сообщила следующее: "Мы обещаем вам еще два года свободного правления, снижение налогового бремени, действие мер, направленных на обеспечение безопасности общества, улучшение качества образования, частного и государственного. Мы также продолжим позаботимся о системе здравоохранения".

Решения президента автономного сообщества в период пандемии зачастую не совпадали с генеральной линией центрального правительства, это добавило ей популярности, но в то же время, в общей сложности у ее оппонентов - блока левых - набралось 58 мандатов, и поэтому сеньоре Аюсо придется искать себе союзников, скорее всего, ими станут те, кто занимает еще крайне правые позиции.

И, судя по всему, это депутаты от партии Vox.

Ультраправых поддержали около 9% избирателей, у Vox, таким образом, 13 мандатов.

Обе партии правой части политического спектра сумели взять барьер в 69 депутатских мест, которые требуются для абсолютного большинства.

И в связи с неудачными для партии "Подемос" результатами ее лидер Пабло Иглесиас сообщил, что намерен вовсе уйти из политики.