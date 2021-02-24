Испанские производители требуют от США отменить пошлины

За месяц пребывания в Белом доме Джо Байден не отменил 25-процентные таможенные тарифы на европейские товары, введённые в октябре прошлого года Дональдом Трампом.

Испанские производители оливкового масла за истекшие четыре месяца понесли огромные потери: экспорт их продукции в США упал на 80 %. Такой крупной компании, как Garcia de la Cruz, производящей оливковое масло в Ла-Манче с 1872 года, удалось удержаться на плаву. Дорогостоящая их продукция не сильно зависит от коньюнктуры и колебания цен, поскольку спрос на неё стабильный, но вот более доступный ассортимент пострадал.

"Все наши планы расширить бизнес натолкнулись на таможенные тарифы, - говорит Фернандо Гарсия де ла Крус, генеральный директор Aceites García de la Cruz. - Мы надеемся, что если США от них откажутся, мы сможем наконец достичь поставленных целей. Правда, на это понадобится некоторое время, поскольку за последние месяцы мы потратили много средств на прямые продажи в США".

7 лет назад Испания впервые в истории стала крупнейшим экспортёром оливкового масла в США и Японию: так, на неё приходилось более 45% продаваемого по ту сторону Атлантики масла. Многие представители сектора считают, что вложенные в дело значительные инвестиции пошли прахом.

"Из-за отсутствия прямого экспорта в США или закупок нашей продукции странами ЕС, экономический ущерб составил 4 миллиона евро", - говорит главный управляющей другой испанской компании Asoliva Рафаэль Пико Лапуенте.

В прошлом году Соединенные Штаты импортировали оливкового масла на 19 % больше по сравнению с 2019 годом. Чтобы не потерять рынок, некоторые испанские экспортеры организовали розлив по бутылкам и торговлю из Туниса или Португалии, чья доля увеличилась на 700 и 850 % соответственно.

"Если ситуация не изменится, сектор обречён на перепроизводство, - считает Иньяки Бенито, представитель Департамента оливкового масла сельхозкооперативов Испании, - нас ждёт кризис рентабельности, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест в нашей стране".

"Испанские производители оливкового масла требуют от Евросоюза незамедлительно начать переговоры с администрацией Байдена и положить конец завышенным таможенным тарифам, введённым предыдущим американским президентом из-за конфликта вокруг авиастроителя Airbus, к которому они не имеют никакого отношения", - передаёт из Ла-Манчи наш специальный корреспондент Хуан Карлос де Сантос.