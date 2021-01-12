Власти Ирландии просят прощения у незаконнорождённых

Власти Ирландии приносят извинения жертвам "Домов матери и ребёнка": так назывались заведения, куда до конца прошлого века отправляли женщин, родивших вне брака. Накануне были опубликованы шокирующие результаты длительного расследования: в этих домах из-за ужасных условий содержания за 76 лет умерли более 9000 младенцев и около 200 женщин, причём большинство детей даже не удостоились места на кладбище.

В консервативном католическом обществе внебрачная беременность считалась позором не только для будущей матери, но и для всей её родни и даже для всего прихода. Поэтому у множества женщин просто не оставалось выбора, кроме как идти в приют, где и её, и ребёнка считали людьми второго сорта.

Мэри, рождённая в Доме матери и ребёнка:

"Мать связала для меня детские вещи. Когда меня передали в приёмную семью, монахини принесли все эти вещи обратно, бросили матери в лицо со словами 'Мэри это не нужно, у неё теперь будет настоящая одежда!' И это разбило моей матери сердце".

В 30-х – 40-х смертность среди младенцев достигала 40%. Выживших почти всегда отнимали у матери, даже если это противоречило законам.

Финн Девенпорт, рождённый в Доме матери и ребёнка:

"Сразу после моего рождения мать передумала и сказала, что не хочет расставаться со мной. Но монахини ответили ей — 'Нет, нельзя, уже подписаны документы, ты сама лишила себя прав на ребёнка'. Мне понадобилось 40 лет, чтобы выяснить что это была ложь, ужасная ложь. Ещё в 1952 году был принят закон, согласно которому мать могла передумать в течение 6 месяцев после родов, и монахини несомненно об этом знали".

Из-за стигмы рождённые в приюте долгое время хранили свою тайну, не открывая её даже близким людям. Скандал разразился в 2014-м, когда были обнаружены архивы снесённого к тому времени "Дома матери и ребёнка" в городке Туам. Там за 36 лет скончались 800 детей, и лишь нескольких из них похоронили на кладбище. Остальных просто относили в подземные коллекторы канализации.