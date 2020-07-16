Ватикан: епископам рассказали, как реагировать на случаи педофилии в лоне церкви

Ватикан обнародовал новый свод правил о действиях священнослужителей и церковного руководства при поступлении сигнала о фактах сексуального домогательства к несовершеннолетним в лоне церкви. В документе указывается, что в случае подобных жалоб на священников, епископы должны уведомить об этом светские власти.

"Церковные иерархи обязаны сообщать о таких вещах в целях обеспечения защиты пострадавшего и других несовершеннолетних от дальнейших преступных действий", - говорится в правилах.

В феврале прошлого года в Ватикане по инициативе понтифика прошла встреча высших иерархов Римско-католической церкви по вопросам защиты детей. Папа Франциск лично присутствовал на основных заседаниях. Поводом для организации такой встречи послужили громкие скандалы о преступлениях священников-педофилов, которые подорвал авторитет и доверие к самой крупной в мире христианской церкви.